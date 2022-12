L’Association jeunesse fransaskoise satisfaite de 2022 et voit grand pour 2023

Ce fut une année de retrouvailles, de célébrations, mais aussi une année de relance de nos activités en présentiel et puis, on a vraiment eu du fun , a déclaré M. Gaudet, en entrevue à l'émission Point du jour.

Selon le directeur général de l' AJF , malgré un début complexe dû au passage du virtuel vers le présentiel, la mobilisation s'est avérée grande autour des activités de l’association.

« On était vraiment content de se retrouver ensemble. La mobilisation a répondu à nos attentes. Toutes les activités étaient vraiment pleines à craquer cette année » — Une citation de Julien Gaudet, directeur général de l'Association de la jeunesse fransaskoise

Il affirme que le Parlement jeunesse et le 50e anniversaire de l'AJF ont été des événements marquants pour l'association.

Il faut noter que le 50e de l'organisation a été une activité qui a rassemblé tout le monde dans la communauté.

M. Gaudet précise également que la santé mentale s’est démarquée des priorités tant au niveau national que provincial, car pour lui, il fallait s'ajuster pour s'assurer que les jeunes aient l'accompagnement dont ils ont besoin.

On avait un changement. C'était les plus vieux des jeunes qu'on a vus à nos activités et il y avait une nouvelle génération qu’on ne connaît pas trop encore. On va travailler fort dans nos promotions des activités et sur une tournée dans les différentes écoles pour que les gens apprennent à nous connaître. , ajoute-t-il.

Pour 2023, Julien Gaudet envisage de nombreuses activités qui auront, selon lui, un effet rassembleur.

Il y aura les jeux du Nord et de l’Ouest qui vont se passer à Victoria en juillet et cela va déclencher un esprit de groupe, après quelques années de repos , conclut-il.

Avec les informations de Rose Nantel