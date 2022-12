Des organisations exhortent Ottawa à réformer, pour de bon, le régime d’assurance-emploi

Des activités de mobilisation ont eu lieu aux quatre coins de l'Est-du-Québec lundi devant les bureaux de Services Canada à Forestville et Rimouski ainsi que devant le bureau de la députée Diane Lebouthillier à Grande-Rivière.

Ces revendications, sous le symbole des Fêtes qui approchent, avaient pour but de réclamer la réforme du régime d'assurance-emploi, promise par le gouvernement fédéral depuis plusieurs années.

« On pense qu’on est en train de se faire passer un sapin par le gouvernement de Justin Trudeau. » — Une citation de Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette

Un sapin a été installé près du bureau de la députée fédérale Diane Lebouthillier lundi à Grande-Rivière. Photo : Gracieuseté : Mouvement Action Chômage Pabok Inc.

Une journée de mobilisation, sous le signe des fêtes, a aussi eu lieu à Forestville lundi. L'organisme Action-Chômage Côte-Nord était accompagné de la FTQ, la CSN, la Table d'Action Populaire de la Côte-Nord et le MASSE. Photo : Gracieuseté : Action-Chômage Côte-Nord

Un sapin de Noël décoré de revendications a également été déposé devant les bureaux de Services Canada à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Image 2 de 3 Une journée de mobilisation, sous le signe des fêtes, a aussi eu lieu à Forestville lundi. L'organisme Action-Chômage Côte-Nord était accompagné de la FTQ, la CSN, la Table d’Action Populaire de la Côte-Nord et le MASSE. Photo : Gracieuseté : Action-Chômage Côte-Nord

Image 3 de 3 Un sapin de Noël décoré de revendications a également été déposé devant les bureaux de Services Canada à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Perrine Bullant

Depuis 2015, il nous promet une réforme de l’assurance-emploi, mais cette réforme ne vient pas. C’est extrêmement décevant. Pour nous, c’est important de maintenir la pression, de taper sur le clou. On ne lâchera pas le morceau , lance M. Dubé.

Selon lui, le Temps des fêtes risque d'être une période éprouvante et stressante pour les chômeurs pour qui le chèque d'assurance-emploi s'effrite peu à peu.

« Cette année, ça va vraiment être une des pires années qu’on a vu au niveau de la problématique du trou noir de l’assurance-emploi. » — Une citation de Michel Dubé, coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette

Michel Dubé souligne que les délais dans le traitement des demandes d'assurance-emploi font en sorte que les chômeurs doivent s'armer de patience avant de recevoir leurs prestations. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les travailleurs saisonniers vivent avec beaucoup d’inquiétude et ils voient que le nombre de semaines de prestation ne leur permettra pas de se rendre jusqu’à leur retour au travail , mentionne-t-il.

La directrice d'Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, abonde dans le même sens quant aux insécurités vécues par les chômeurs. Les gens sont inquiets et anxieux de ne pas être capables de se rendre jusqu'au printemps.

« On a eu des témoignages de personnes qui ont travaillé jusqu’à 1200 heures et qui vivent quand même un trou noir d’assurance-emploi. C’est inacceptable. » — Une citation de Line Sirois, directrice d'Action-Chômage Côte-Nord

Line Sirois est préoccupée par la situation (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Mme Sirois rappelle qu'avec la hausse du coût de la vie, il n'est pas trop demandé de revoir le régime d'assurance-emploi afin que les travailleurs saisonniers soient davantage protégés tout au long de l'année.

Un programme inadapté, selon Maxime Blanchette-Joncas

Si pendant la pandémie les chômeurs ont pu bénéficier d’un répit, il est encore plus complexe pour eux de se qualifier aux prestations d'assurance-emploi depuis le 24 septembre dernier.

Le seuil minimum du nombre d’heures travaillées pour avoir droit à 14 semaines d’assurance-emploi est passé de 420 heures à 700 heures.

Aux yeux du député de Rimouski-Neigette — Témiscouata — Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, les modalités actuelles pour avoir accès aux prestations d'assurance-emploi ne sont plus adaptées.

« On a un programme qui est mal ficelé, qui est dysfonctionnel et qui ne reflète plus les besoins du marché du travail. » — Une citation de Maxime Blanchette-Joncas, député de Rimouski-Neigette — Témiscouata — Les Basques

Maxime Blanchette-Joncas appuie les revendications des chômeurs (archives). Photo : Bernard Thibodeau

Selon M. Blanchette-Joncas, les délais avant que le gouvernement fédéral ne réforme le régime d'assurance-emploi risque de compromettre l’économie des régions qui est entre autres basée sur l’industrie saisonnière.

L'assurance-emploi, c’est un programme qui permet de soutenir les différentes industries qui sont des moteurs économiques forts pour nos régions. Ça fait partie de l' ADN de nos régions et d’avoir un programme qui ne répond plus à cet ADN , ça fait en sorte que ça crée de la dévitalisation , affirme-t-il.

Faits saillants sur les emplois saisonniers : Région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Près du quart (23,4 %) de tous les emplois occupés au cours de la dernière année étaient saisonniers.

Les secteurs primaire et secondaire (pêcheries, agriculture, foresterie, etc.) comptent le plus grand nombre d’entreprises avec des emplois saisonniers.

Près du tiers (30,5 %) des emplois saisonniers sont pourvus par des travailleurs âgés de moins de 35 ans, alors qu'un peu moins que la moitié (43,4 %) le sont par des travailleurs saisonniers de 50 à 64 ans.

Les emplois saisonniers sont plus souvent (59,5 %) occupés par des femmes. Cette proportion varie toutefois selon le type d’emploi.

La masse salariale totale de l’ensemble des emplois saisonniers se situe entre 203 et 250 millions de dollars par année. Source : Enquête auprès des entreprises de la région de la Gaspésie sur l’emploi saisonnier menée par Segma Recherche en août 2022 pour l'organisme Action Chômage Gaspésie

Des modifications réclamées

Les différents groupes de chômeurs demandent ainsi au gouvernement d'assurer un régime d’assurance-emploi accessible, juste, universel et non discriminatoire .

Parmi leurs demandes, on retrouve un seuil d’admissibilité unique à 420 heures travaillées ainsi qu'un taux de prestations d’au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines de travail.

Ils désirent également obtenir un plancher minimum de 35 semaines de prestations et un régime d’assurance-emploi qui est adapté à la condition des femmes.

On sait que les femmes occupent une grande partie des emplois saisonniers et ce sont souvent elles aussi qui occupent des emplois atypiques ou à temps partiel parce qu’elles doivent s’occuper des enfants. C’est donc difficile pour elles d’atteindre le fameux 700 heures à temps partiel et en plus dans une industrie saisonnière , rappelle la présidente par intérim du Conseil central Bas-Saint-Laurent de la CSN , Pauline Bélanger.

Pauline Bélanger souhaite un régime d'assurance-emploi qui ne discrimine pas les femmes. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les élus et les organisations affiliées à l'Alliance interprovinciale de l'assurance-emploi espèrent que le gouvernement déposera un plan de réforme d'ici les prochaines semaines.

Avec les informations de Perrine Bullant et Bruno Lelièvre