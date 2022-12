Les urgences de l’Abitibi-Témiscamingue fort achalandées

Qualifiés par plusieurs médecins de triple épidémie, la COVID, le virus respiratoire syncytial (VRS) et l’influenza font en sorte que la fréquentation dans les urgences de la région est plus importante cette année.

Le lundi 19 décembre, les hôpitaux d’Amos et de La Sarre affichaient un taux d’occupation sur civière de plus de 100 %. Il n’est pas rare dans les derniers jours que les hôpitaux de Rouyn-Noranda et Val-d’Or dépassent 100 %.

Les taux d'occupation dans les urgences de l'Abitibi-Témiscamingue, le 19 décembre, peu avant 13 heures. Photo : Capture d'écran : indexsante.ca

La majorité des consultations sont engendrées par trois virus, la COVID, le virus respiratoire syncytial (VRS) et l’influenza.

C’est vraiment ça qu’on voit à l’urgence ces temps-ci beaucoup, les trois virus qui se promènent. On voit des enfants qui ont des infections, ça, on en voit souvent, mais ces temps-ci on voit aussi des adultes, des personnes âgées qui attrapent ces virus-là, ce qu’on voit moins souvent. Les trois en même temps ça fait qu’il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, il y a beaucoup de gens malades en fait , nous explique le docteur Justin Langevin, chef de service médical de la salle d’urgence de Rouyn-Noranda.

Dans la région, l’attente moyenne avant de voir un médecin à l’urgence est d’un peu plus de 3 heures. Les deux derniers automnes ont été relativement tranquilles dans les urgences en raison de la pandémie, mais le docteur Langevin estime qu’il y a même davantage de consultations cette année que les automnes avant la pandémie. Ce qui est particulier c’est que les enfants sont davantage malades.

On en voit plus encore puis on voit des enfants qui sont beaucoup malades. Il y en a qui ont des symptômes de rhume qui ne sont pas si malades que ça, mais là-dedans il y en a une proportion qui sont très malade, qui nécessitent d’être hospitalisés, de rester à l’hôpital souvent en raison des virus, l’influenza, le VRS qui circule beaucoup ces temps-ci. Le COVID est moins prévalent chez les enfants ou en tout cas ils sont moins malades , explique le docteur Langevin

Les membres du groupe Facebook Attente C.H.R.N y publient fréquemment le tableau d'attente de l'urgence de Rouyn-Noranda dont celle-ci au début décembre. Photo : Groupe Facebook : Attente C.H.R.N

Le Dr Langevin précise que la situation à l’urgence de Rouyn-Noranda est sous contrôle. Des médecins viennent en renfort à l’occasion afin de diminuer l’attente. Des cliniques externes acceptent aussi de prendre certains patients à l’occasion.

Quand consulter?

Le docteur Justin Langevin précise que les enfants cette année contractent souvent des virus à répétition, ce qui peut inquiéter les parents qui ont l’impression qu’il s’agit du même virus qui perdure pendant une longue période. Il précise qu’il n’est pas nécessaire de consulter toujours à l’urgence.

Si on parle de toux, de congestion, de nez qui coule, de mal de gorge, de fièvre qui dure moins de 48 heures chez un patient qui n’a pas de symptômes graves , il n’est pas nécessaire de consulter selon docteur Langevin.

Il faut consulter si votre enfant a de la fièvre depuis plus de 48-72 heures, des difficultés respiratoires, des douleurs dans la poitrine, des signes de déshydratation, qu’il n’est plus capable de boire ou manger, des douleurs importantes sévères ou qu’il a d’autres problèmes de santé qui le mette à risque d’avoir des complications de son rhume , explique-t-il.

Plusieurs éléments sont à surveiller pour évaluer si l'on doit consulter un médecin. Photo : Getty Images / Dean Mitchell

Les enfants de moins de trois mois qui font plus de 38,0 °C de fièvre doivent aussi consulter à l’urgence et ils seront vus très rapidement assure le Dr Langevin.

Il précise par ailleurs qu’il est important de consulter si votre état de santé le nécessite, même s’Il y a beaucoup d’attente à l’urgence.

« Si vous avez un problème urgent qui nécessite une consultation à la salle d’urgence, il faut venir nous voir. Il ne faut pas rester à la maison si on a des douleurs dans la poitrine ou des problèmes de santé grave parce que ça déborde à l’urgence. Il faut venir nous voir et vous allez être évalué en temps opportun malgré l’achalandage. » — Une citation de Dr Langevin

Pour des cas moins urgents, il est aussi possible maintenant de prendre un rendez-vous sur guichet d’accès à la première ligne  (Nouvelle fenêtre) ou dans une clinique sans rendez-vous.

Vers une stabilisation des cas?

La fréquentation dans les urgences est normalement plus élevée après la période des Fêtes. Ce qui est difficile à prédire cette année c’est de savoir si la fréquentation a été devancée de quelques mois ou si elle augmentera encore davantage en 2023.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT Caroline Roy estime que les prochaines semaines seront critiques . Les hospitalisations et le nombre de personnes affectées par la COVID notamment semblent vouloir se stabiliser depuis une semaine.