Le Festival de Cannes demande la libération de l’actrice iranienne Taraneh Alidoosti

Le Festival de Cannes l'arrestation et demande la « libération immédiate« condamne fermement » » de l'actrice et militante iranienne Taraneh Alidoosti, arrêtée samedi en Iran , après avoir soutenu le mouvement de contestation dans son pays.

Solidaire du combat pacifique qu'elle mène pour la liberté et le droit des femmes , le Festival de Cannes lui a adressé lundi tout son soutien sur les réseaux sociaux.

Taraneh Alidoosti est la personnalité la plus renommée arrêtée en lien avec le mouvement de contestation qui agite l'Iran depuis trois mois. Des célébrités ainsi que des défenseurs et défenseuses des droits de la personne appellent depuis ce week-end l'Iran à libérer l'actrice et militante.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'Homme s'est dit profondément préoccupé par cette arrestation, soulignant que toutes les personnes arrêtées pour avoir manifesté pacifiquement doivent être libérées immédiatement .

Un appui de Cameron Bailey, directeur du TIFF

Le groupe pop britannique Pet Shop Boys, dénonçant un gouvernement fasciste en Iran, a publié sur ses réseaux sociaux une photo de l'actrice et plusieurs liens renvoyant à des articles sur cette arrestation.

La courageuse actrice d'Iran a été arrêtée , a écrit sur Instagram sa consœur Golshifteh Farahani, qui a débuté sa carrière en Iran avant de fuir.

Taraneh Alidoosti est l'une des actrices les plus talentueuses et reconnues d'Iran , a écrit Cameron Bailey, directeur du festival du film de Toronto, au Canada. J'espère qu'elle sera libérée bientôt pour continuer à représenter la force du cinéma iranien .

Taraneh Alidoosti, 38 ans, est connue à l'étranger pour avoir joué dans des films primés du réalisateur Asghar Farhadi, dont Le client, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2017. Elle a aussi joué dans le film de Saeed Roustayi Leïla et ses frères, présenté cette année au Festival de Cannes.