Regard sur 2022 : l’année des grandes avancées pour Michèle Audette

Bruno Savard : Quand vous repensez à cette année-là, je vous donne le chapeau de porte-parole des Premières Nations, qu'est-ce que ça vous dit?

Michèle Audette : [...] C'est célébrer l'arrivée de femmes incroyables qui vont – on dit percer ou briser – les plafonds de verre. [...] Des nominations incroyables comme cheffe, grande cheffe, gouverneure générale, ça continue. [Une] ministre en plus, au Québec! Pour moi, ça, c'est comme : il était temps. C'est le fun, ça, je le célèbre.

Q : Cet été, vous et moi, on a vécu un moment de télé imprévu. Quand vous apprenez, par nos émissions spéciales, que le pape, finalement, s'excuse pour les sévices sexuels. Cette réaction, ça été...?

R : Elle était tellement mélangée! En toute honnêteté, je m'étais dit il ne s'excusera même pas , puis il repart. C'est nous, après ça, qui allons devoir vivre avec ceux qu'on aime, ceux qui sont partis et qui avaient espéré ça, ou ceux qui ne comprennent pas pourquoi on tient tant à ça. Quand vos collègues nous ont fait savoir que c'était arrivé, il y a eu un moment où j'étais dehors avec des gens, des victimes de pensionnats encore vivants qui ont osé venir à Saint-Anne-de-Beaupré même s’ils ne sont pas catholiques, puis je leur annonce ça. Vous imaginez les pleurs qu'on a eus collectivement!

Q : Qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là, de ce point tournant-là, en 2022?

R : Un exemple, peut-être, qui n’était pas connu des gens. On parle de la doctrine de la découverte, de la terra nullius [...]. On ne reconnaît pas les gens qui étaient là. Le fait de reconnaître les sévices, que ce n'est pas certains individus, mais c'est une grande maison, une église qui a fait partie de ça. On arrive, puis dans les provinces, et on dit : Comment racontez la vraie histoire ? Nos jeunes méritent de comprendre que ce n'est pas juste [une histoire où] il y a eu des peuples nomades sédentaires, semi-nomades et ça finit là. Non. Il y a eu des héros, des héroïnes, des gens qui ont contribué aux guerres, des gens qui ont empêché des guerres, des gens qui ont sauvé des Canadiens en guerre. On a fait plein de choses, mais ce n'est pas enseigné.

Q : Il y a eu un volet éducatif sociétal dans cette visite-là?

R : Pour moi, majeur. Blâmer, c'est facile. Je peux le faire. Je l'ai déjà fait. Mais de nous rappeler que c'est un pan qui a vraiment existé qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça bloque des roues, c'est pour ça qu'on va ralentir des chemins de fer, pas moi, mais des mouvements, des mobilisations, parce qu'il n’y a personne qui nous écoute.

Q : On parlait de vos mocassins de sénatrice. Est-ce que c'est une autre façon de bloquer des roues, de faire bouger les choses, d'essayer de changer ce système-là?

R : Carrément. On doit être partout. Il faut aussi rentrer dans les espaces qui nous ont fait mal, et qui continuent de nous faire mal.

Q : Tout le processus des pensionnats autochtones, on faisait ça sous le couvert de l'éducation et ç'a toujours servi à tenter d'assimiler des cultures et à réussir parfois. L'essor maintenant des Premières Nations passe par l'éducation. Est-ce que c'est normal que je voie un paradoxe?

R : Aujourd'hui, de voir sur Facebook Live, pendant une pandémie, des gens qui terminent un CPE avec leur petit chapeau dans les communautés, c'est célébré. Après, le primaire, secondaire, et puis quand on rentre au cégep et l'université, il y a des témoignages sur Facebook, comment c'est une fierté. C'est tellement beau à voir. Moi, je n'ai pas connu ça. Ça m'encourage et ce qui me stimule, c'est qu'on travaille fort pour avoir notre propre université autochtone ici au Québec. Il y a des savoirs qui vont pouvoir être arrimés, qu'on a souvent dans les universités où les milieux académiques [...] Dire non, ce n'est pas de notre niveau. Le meilleur exemple que je peux donner : 10 000 ans d'occupation ici au Canada ou au Québec, sans [manteaux] Canada Goose, c'est qu'on était capable. Il y a 500 ans, il y a du monde qui est arrivé. Dix milles contre 500 ans, je pense qu'on peut échanger nos savoirs.

Q : Et pourquoi ne pas le faire en partie dans notre propre langue? La préservation des langues, c'est aussi la préservation des cultures.

R : Exactement. Le mot neige, dans le dictionnaire innu : 14 pages! Quatoroze pages sur la neige et ce sont des colonnes recto verso. Il y a une science là-dedans qui peut certainement nous aider quand on va étudier soit en médecine, soit en environnement. Elle est complexe, la langue autochtone. Elle est scientifique. Elle est poétique, elle est belle, mais elle est politique aussi. C'est ce qu'affirme notre existence.