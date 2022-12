Le pont de glace qui se formait autrefois entre Québec et Lévis fait partie des éléments les plus pittoresques de notre histoire. Et à en croire cette image datant du début du 19 e siècle, ce n'est pas l'activité qui manquait le long de son parcours!

Sortie des presses en 1833, cette gravure conservée au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a été exécutée à partir d'une œuvre de James Pattison Cockburn, un commandant du Royal Artillery de l'armée britannique, réputé pour ses talents de dessinateur et d'aquarelliste.

Ses représentations de Québec sont d’autant plus précieuses que durant ses années en poste dans la capitale, entre 1825 et 1832, la photographie n’existait pas. Or, Cockburn, en plus d'être un brillant observateur, avait aussi un sens poussé du détail, ce qui fait de ses œuvres de vraies mines d’or quand on les regarde de plus près.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le pont de glace entre Québec et la pointe de Lévis, vers 1831. Photo : MNBAQ / Stewart , J., d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe De Lévy" / Jean-Guy Kérouac

1. Des buvettes très populaires

Tu ne peux pas passer à côté des cabanes, c’est une des principales caractéristiques du pont de glace , fait remarquer l’historien Luc Nicole-Labrie, qui s’est beaucoup intéressé à la question.

Ces buvettes, qu’on appelait aussi caboulots, faisaient leur apparition sur le fleuve dès que la glace était bien prise. La plupart arboraient une affiche et un petit pavillon, et les mieux organisées étaient équipées de banquettes et d’un poêle, ce qui semble être le cas des cabanes de notre gravure.

L'une des cabanes du pont de glace, avec son fanion affichant le nom du propriétaire, T.G. MacKay. Photo : MNBAQ / Stewart, J., d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe de Lévy"

On y servait souvent à manger. Le poêle permettait non seulement de se réchauffer, mais aussi de préparer des mets chauds, comme du poisson frit, qu’on dégustait avec des huîtres. Enfin, il arrivait qu’on y pêche, ce que pourraient suggérer les trois perches aux allures de harpon posées le long du mur extérieur.

C’était un haut lieu de socialisation, mais aussi de transgression.

« Ces buvettes avaient l’avantage de n’être ni à Québec ni à Lévis, donc sur le plan de la réglementation, on se trouve un peu dans un "no man’s land", ce qui permettait d’y offrir de l’alcool sans permis. » — Une citation de Luc Nicole-Labrie, historien

L’ambiance des buvettes pouvait être joyeuse et bon enfant, mais les bagarres n’y étaient pas rares. Elles ont aussi occasionné quelques incidents malheureux - on pense à quelques clients ivres morts tombés à l’eau après s’être égarés sur le pont. La montée des mouvements de tempérance, à la fin du 19e siècle, finira par leur valoir une réputation peu enviable et bien des descentes, jusqu'à ce que le pont de glace disparaisse, au début du 20e siècle.

2. Des branches d'arbres pour baliser le chemin

L'hiver, les chemins étaient balisés avec des branchages, pour éviter aux chevaux de s'enfoncer dans la neige folle, et c'était aussi le cas sur le pont de glace. Sitôt la glace prise, le responsable de la voirie dépêchait une cinquantaine d’hommes pour aménager des chemins d'environ neuf mètres de large. En quelques heures de grattage, la circulation pouvait commencer.

Un des branchages servant à baliser le chemin sur le pont. Détail amusant : l'enseigne de l'auberge porte le nom de Cockburn, un clin d'œil bien caché! Photo : MNBAQ / Stewart, J.,d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe De Lévy"

Sauf que sur notre gravure, les arbres semblent plus décoratifs qu'autre chose, ce qui s'explique quand on sait que ce n'est pas Cockburn qui a réalisé l'œuvre finale.

« L'estampe fait partie d'une série intitulée "Six vues de Québec, dédiées au roi Guillaume IV". Elle a été gravée en 1833 à partir d'une œuvre de Cockburn par un certain Stewart, chargé aussi d'ajouter des personnages pittoresques. Tout le travail a été exécuté en Angleterre. Il est donc probable que Stewart n'ait jamais mis les pieds au Québec. » — Une citation de Daniel Drouin, conservateur d'art ancien au MNBAQ

Il arrive encore que des chemins destinés aux motoneigistes soient balisés exactement de la même façon, sur les lacs gelés d'aujourd'hui.

3. L'omniprésence des chiens

Au grand bonheur des amis des bêtes, les chiens sont remarquablement nombreux sur l’image. On peut avoir tendance à l’oublier, mais ils étaient très présents dans le quotidien des gens, à la ville comme à la campagne , rappelle Labrie.

La plupart ne sont pas attachés et gambadent sur le pont de glace au gré de leurs envies. Il semble qu'à cette époque, il était courant de les voir errer toute la journée, en solitaires ou en meutes, avant de revenir vers leur maître, pleins de puces et affamés.

Un garçon et son traîneau, auquel sont attelés deux chiens. Photo : MNBAQ / Stewart, J.,d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe De Lévy"

Les petits attelages de chiens menés par des enfants, comme celui de ce détail, étaient fréquents du temps de Cockburn, qui les a souvent représentés sur ses aquarelles. Ils permettaient de transporter de petits chargements de bois ou des vêtements, mais il arrivait aussi qu’on s’en serve pour promener des dames ou des vieillards.

Déjà condamnée à l’époque victorienne, cette pratique sera de plus en plus marginalisée avec l’essor des sociétés protectrices des animaux, au tournant des années 1900.

4. Le royaume des amateurs de vitesse

La carriole était le moyen de transport le plus populaire pour se déplacer sur le pont de glace. Munies d’un devant élevé pour éviter les éclaboussures, elles étaient montées sur de grands patins. L'attelage à deux chevaux visible sur la gravure, avec ses quatre passagers incluant le cocher, est typique du temps.

Une carriole montée sur patins, tirée par deux chevaux. Photo : MNBAQ / Stewart , J., d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe De Lévy"

« Elles avaient la particularité d’être assez étroites, on parle d'environ trois pieds de large, ce qui permettait tout juste à deux traîneaux de se croiser, parce que les routes étaient assez étroites l’hiver. On ne soufflait pas la neige, et l’entretien des chemins était assez laborieux. » — Une citation de Luc Nicole-Labrie

Ces courses sur la glace ont laissé des souvenirs ravis à tous ceux qui en ont profité. Quand le pont était bien pris, il permettait des balades inoubliables jusqu’à la chute Montmorency, semble-t-il.

Les amateurs de vitesse s’offraient des courses spectaculaires – et pas toujours sécuritaires – sur le pont de glace. On y a d’ailleurs organisé des courses de chevaux dans les années 1880, alors que le pont de glace avait même son hippodrome.

5. Des militaires détendus

Plusieurs militaires, reconnaissables à leur redingote marine, se détachent au premier plan. Trois d'entre eux portent le pantalon et le bonnet de police en laine typique de l'infanterie.

Cinq soldats en pleine conversation sur la glace. Photo : MNBAQ / Stewart , J., d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe De Lévy"

Dany Hamel, conservateur du musée du Royal 22e Régiment, me fait aussi remarquer le liseré rouge caractéristique du pantalon des officiers du Royal Artillery, que commandait James Cockburn. Ils étaient coiffés de shakos, une sorte de chapeau militaire en forme de cylindre équipé d'une visière.

Vu de dos, on remarque enfin un sous-officier, trahi par son écharpe rouge portée en bandoulière. À voir leur air détendu, ils n'étaient pas de garde cette journée-là.

« Ce sont clairement des militaires qui profitent du pont et de la belle température pour s’offrir une sortie. Ils sont là pour s’amuser, pas pour faire régner l’ordre – surtout si tu te fies à celui qui passe son bras derrière le dos d’une jolie demoiselle. » — Une citation de Luc Nicole-Labrie, historien

L’image date d’avant la rébellion des patriotes de 1837 , observe-t-il. En 1831, on ne sent pas encore les tensions qui vont apparaître dans quelques années.

6. Un ancêtre du funiculaire, près de la Citadelle!

L’un des détails les plus inattendus de la gravure se trouve à gauche sur l’image. Vous voyez la belle barre oblique bien nette sur la falaise? Il s’agit du plan incliné de la Citadelle. C’était, littéralement, une petite voie ferrée qui permettait de monter des charges des quais jusqu’à l’enceinte de la forteresse.

La ligne du plan incliné reliant la Citadelle et les quais, bien visible sur la falaise Photo : MNBAQ / Stewart , J., d'après James Pattison Cockburn / "Le pont de glace entre Québec et la pointe De Lévy"

On s’en est servi pour hisser les pierres massives débarquées des quais jusqu’au sommet, durant sa construction par les Britanniques, entamée en 1820.

C’est le lieutenant-colonel Elias Walker Durnford, responsable des travaux, qui en avait eu l’idée. L’objectif était de faire rouler des wagons sur une voie ferrée de 350 pieds inclinée à 45 degrés, grâce à un treuil actionné par des chevaux, qu'on a ensuite remplacés par une machine à vapeur. Cockburn l'a représenté de plus près sur une autre de ses œuvres, ce qui permet de comprendre l'allure qu'il avait, vu des quais.

Le plan incliné de la Citadelle vu des quais, représenté par J.P. Cockburn en 1830. Photo : Musée de la Civilisation, Fonds du Séminaire de Québec

Vous n’en aviez jamais entendu parler? Eh bien moi non plus! Et ça n'a rien de surprenant. Ce vénérable ancêtre du funiculaire, disparu du paysage depuis longtemps, n'a presque pas laissé de traces. On ne le voit plus sur aucun plan après 1834 , confirme l'historien Jean-François Caron. Mais grâce à Cockburn et à ses précieuses aquarelles, on sait exactement de quoi il avait l’air.