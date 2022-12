Un tribunal rappelle à l’ordre un ex-bras droit de Vincent Lacroix

Le TMF accueille ainsi favorablement une demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF) visant M. Asselin ainsi que Jean-François Soucy et le Groupe Courtier Expert inc.

M. Soucy encouragerait et permettrait l’exercice illégal de l’activité de courtier hypothécaire ou de cabinet de courtage hypothécaire par Éric Asselin et Groupe Courtier Expert inc. , lit-on dans une déclaration de l’ AMF rendue publique lundi. Qui plus est, Éric Asselin aurait utilisé un faux nom, soit Éric Gagnon, dans l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, le TMF enjoint à Éric Asselin […] de cesser d’agir comme représentant au sens de [la Loi sur la distribution de produits et services financiers], plus précisément à titre de courtier hypothécaire .

Le Tribunal a également suspendu le certificat de courtier hypothécaire de Jean-François Soucy pour 12 mois, une suspension qui pourrait d’ailleurs être prolongée lorsqu’elle arrivera à échéance.

Fraudeur reconnu

L’auteur d’Autopsie du scandale Norbourg, le journaliste Yvon Laprade, écrivait que M. Asselin était ni plus ni moins que le stratège de Norbourg en termes de décision et le pivot totalement indispensable à Vincent Lacroix dans cette histoire du détournement de 130 millions de dollars qui a touché quelque 9000 investisseurs.

Éric Asselin a cependant évité la prison pour cette affaire en devenant délateur et en signant des ententes avec les enquêteurs. La justice l’a cependant rattrapé en 2013 lorsqu’il a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour une histoire de faillite frauduleuse remontant à 2007. Il aurait alors utilisé des membres de sa famille comme prête-noms pour mettre à l’abri environ un million de dollars.