Inflation : des paniers de Noël qui coûtent de plus en plus cher aux banques alimentaires

Chaque année, des centaines de paniers sont préparés à la chaîne par une équipe de bénévoles de la banque alimentaire qui dessert le Restigouche.

Ces paniers offriront entre autres une dinde, des légumes, des fruits et des denrées non périssables. Ils sont entièrement financés par des dons de la communauté, soit des dons obtenus lors du radiothon annuel qui s’est déroulé à la fin novembre.

Rachelle Ouellette, directrice générale de l’Association d’action bénévole communautaire du Restigouche Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cependant, le coût de chaque panier a connu une augmentation importante cette année, selon la directrice générale de l’Association d’action bénévole communautaire du Restigouche, Rachelle Ouellette.

Nos paniers l'an passé étaient 71,60 $. Et puis cette année, 500 paniers, encore notre objectif a monté à 50 000 $, mais les paniers sont 99,25 $ , explique-t-elle en précisant que le panier offre les mêmes produits que l’an dernier.

Il s’agit d’une augmentation de 39 %.

La générosité de la population, la clé du succès

L’organisme est donc très reconnaissant de la générosité de la population qui a répondu à l'appel, malgré l’augmentation constante du coût de la vie.

On est chanceux. [...] On dirait que leur cœur est encore plus gros. Peut-être à cause qu’ils voient que le besoin est encore plus grand , lance Rachelle Ouellette.

Sans le coup de pouce de la population, Mme Ouellette admet que l’organisme n’y arriverait tout simplement pas.

Absolument pas, non. On ne pourrait pas exister. On ne pourrait pas offrir tous les services qu’on offre. Il faudrait vraiment couper des gens.

Des bénévoles préparent des centaines de paniers de Noël qui seront distribués aux gens dans le besoin de la région du Restigouche. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La directrice générale de l’organisme précise aussi que la générosité de la population se reflète au-delà de la période des Fêtes.

Des dons en argent, en nourriture, en vêtements et en articles de tout genre permettent à l’organisme de joindre les deux bouts.

C'est ça qui nous aide à survivre. L'an passé, on a fait au-delà de 50 000 $ avec la friperie et la banque vestimentaire , ajoute Rachelle Ouellette.

La directrice générale de l’Association d’action bénévole communautaire du Restigouche sait bien que son organisme fait toute la différence pour plusieurs personnes dans le besoin de la région.

Ils disent, je ne sais pas ce que j’aurais fait sans votre aide.

D’après un reportage de Serge Bouchard