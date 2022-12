Encore des centaines de millions dépensés pour Roxham

Depuis la réouverture des frontières il y a un peu plus d'un an, ces frais ont suivi la croissance du nombre record de demandeurs d'asile passant par le célèbre passage, situé entre la Montérégie et l’État de New York.

La seule prise en charge de ces personnes arrivées dans les derniers mois au Québec s’est traduite par des coûts de 155 millions de dollars. Et encore, ce montant ne concerne qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, selon les documents obtenus par Radio-Canada, qui ont récemment été communiqués à des parlementaires fédéraux.

Les documents, qui offrent un récapitulatif des sommes versées par le gouvernement Trudeau entre 2021 et octobre 2022, montrent que plus du tiers des nouvelles dépenses fédérales, soit environ 61 millions, concerne la location de chambres d’hôtel et d’immeubles de bureaux.

Le reste des sommes englobe principalement des services de santé, de protection, d'interprétation, de traduction, mais aussi de transport et la fourniture de repas.

Immigration Canada n'est d'ailleurs pas la seule entité fédérale à avoir récemment signé d'importants contrats en lien avec le chemin Roxham. Selon les documents, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a également payé plusieurs millions de dollars, dans la dernière année, en services de soutien et de gestion .

Ces dépenses s’ajoutent en partie aux multiples contrats, parfois sans appel d’offres, signés par Ottawa dans les dernières années.

Près d’un demi-milliard de dollars avaient été déjà dépensés par le gouvernement fédéral, avant même l’afflux historique de 2022, que ce soit pour l’hébergement, les infrastructures ou la location de terrains.

Après leur arrivée au chemin Roxham, les demandeurs d'asile sont transportés dans des hôtels gérés par Québec et Ottawa. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une vingtaine d’hôtels réquisitionnés

Selon nos informations, environ un millier de migrants entrent en ce moment au Canada, chaque semaine, par le chemin Roxham. Certaines journées, ils sont plus de 200 à se présenter devant les agents fédéraux.

D’ici la fin de l’année, plus de 40 000 personnes devraient avoir franchi la frontière à cet endroit. Bien plus du double de 2017, où près de 18 800 entrées irrégulières avaient été comptabilisées.

Comme l’a révélé une enquête de Radio-Canada, une industrie très lucrative s'est même formée avec l'émergence de réseaux de passeurs qui amènent ces personnes dans des camionnettes privées jusqu’aux portes du Canada.

« L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a connu une forte augmentation des demandes au cours des dernières semaines. » — Une citation de Karine Martel, porte-parole de l’ASFC

En raison de cet afflux, les deux centres d’hébergement gérés par Québec, à Montréal, ont été pris d’assaut. Ottawa a donc signé de nouveaux contrats avec des chaînes hôtelières afin de loger temporairement ces familles, qui proviennent principalement d'Haïti, de la Colombie, du Venezuela et de la Turquie.

La quasi-totalité des dépenses concernant l’hébergement ont d'ailleurs été faites cette année.

Selon une liste que nous avons obtenue, une vingtaine d’établissements accueillent actuellement les demandeurs d’asile, essentiellement dans la grande région de Montréal.

Des chambres ont aussi été réservées en Ontario, dès l'été, pour loger des migrants souhaitant changer de province d’accueil.

Un contrat de 11,3 M$ a été accordé, sans appel d’offres, au Dev Hotel and Conference Centre de Cornwall.

Plus de 3000 lits disponibles Un peu plus de 3000 lits sont disponibles au Québec pour accueillir les demandeurs d'asile, qu'ils proviennent du chemin Roxham ou de l'aéroport de Montréal. Immigration Canada a réservé, à l'heure actuelle, 1860 chambres dans la grande région montréalaise. Un nombre en nette augmentation depuis le début de l'année. De son côté, le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Ile-de-Montréal, responsable de cet hébergement dans la métropole, dispose de 1200 lits, répartis sur deux sites. La durée moyenne de ces hébergements est d'environ trois semaines.

La plupart des personnes arrivant au Canada par le chemin Roxham viennent d'Haïti, de Colombie, du Venezuela ou de la Turquie. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Des agents provenant d’autres provinces

Les montants inscrits dans le récapitulatif obtenu par Radio-Canada ne prennent pas en compte le coût lié aux forces de l’ordre réquisitionnées pour arrêter et accueillir ces demandeurs d’asile.

Depuis l’été 2017 et la première vague de demandeurs d’asile, les autorités canadiennes ont mis en place des installations temporaires au bout du chemin Roxham, qui ont été récemment agrandies et modernisées.

Plusieurs équipes se relaient sur place, chaque jour et chaque nuit. Une centaine d’agents de la GRC sont directement affectés à ce passage.

Selon nos informations, les effectifs québécois ne sont cependant pas assez nombreux pour surveiller le chemin Roxham. La GRC fait régulièrement appel à des policiers provenant d’autres provinces, de l’Atlantique notamment.

Ces derniers sont entièrement pris en charge, pour ce qui est du logement et des repas, lors de leur venue.

Combien cette présence continue sur ces lieux coûte-t-elle aux contribuables canadiens? La GRC a refusé de répondre précisément à la question.

« La GRC ne divulgue pas de données financières qui pourraient compromettre ses ressources afin d’assurer la sécurité de ses agents et du public, et de préserver l’intégrité des enquêtes. » — Une citation de Extrait d’un document rédigé par la GRC

L’instance policière reconnaît néanmoins avoir dépensé plus de 7,6 M$ pour des activités non salariales comme des frais de déplacement et les autres coûts de fonctionnement directement liés au soutien des opérations aux postes frontaliers .

Ce n’est pas tout. Outre la GRC, l’Agence des services frontaliers (ASFC), qui s'occupe des vérifications de sécurité des demandeurs d'asile au poste de Saint-Bernard-de-Lacolle, a également connu une forte hausse de ses dépenses.

Entre janvier et octobre 2022, l’ASFC a dépensé 26 M$ pour les salaires de ses agents (9 M$) au Centre de traitement des réfugiés et pour d’autres activités (17 M$). Ces coûts sont notamment liés aux déplacements des employés, aux services de sécurité sur le site, aux services humanitaires, aux locations et à l’entretien des espaces , précise une porte-parole de l'ASFC.

Il s’agit d’une hausse de 100 % par rapport à l’ensemble de l’année précédente.

Ottawa a récemment modernisé et agrandi ses installations au chemin Roxham, en raison de l'afflux de demandeurs d'asile. Photo : Radio-Canada / Romain Schué

Québec réclame des centaines de millions de dollars

Ottawa devra encore, bientôt, sortir son chéquier. Et la facture pourrait être historique.

Depuis le début de la popularité du chemin Roxham, le gouvernement fédéral rembourse rétroactivement les sommes payées par les provinces concernant l’hébergement des demandeurs d’asile. Québec a ainsi obtenu 374 M$ pour la période couvrant 2017 à 2020.

Cette fois-ci, Québec veut élargir la palette des remboursements.

Le gouvernement Legault réclame désormais des dédommagements pour les services sociaux, comme l’aide de dernier recours accordée aux demandeurs d’asile ainsi que les services de santé et d’éducation qui leur sont offerts.

De premières discussions sur ce sujet ont eu lieu la semaine passée, au cours d’une rencontre entre les ministres de l’Immigration fédéral et québécois. Mais aucune demande officielle n’aurait encore été formulée, glisse-t-on du côté d’Ottawa.

Selon nos informations, ce sont des centaines de millions de dollars qui font actuellement l'objet de discussions à la table de négociations.

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson