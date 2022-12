Du mouvement chez les Olympiques de Gatineau

En échange, les Olympiques cèdent un autre gardien de 20 ans, Tye Austin, de même que l’attaquant Genaro Fronduto et trois choix au repêchage.

On regarde le parcours de Francesco et on aime beaucoup sa prestance devant le filet. Il y avait plusieurs options qui étaient devant nous. C’est un gars qui grandit, qui a eu de l’expérience en séries l’an dernier , a expliqué l’entraîneur et directeur général, Louis Robitaille.

Lapenna a joué 124 matchs dans la LHJMQ et a remporté 64 victoires. Il présente une moyenne de buts alloués de 2,81 et un pourcentage d’efficacité à ,908.

Les Olympiques ont de grandes ambitions cette saison. Photo : Dominic Charette Photographe

« On avait une liste de gardiens qu’on adorait. Ça revenait à ce qu’on était prêt à payer comme organisation. On est bien content de faire son acquisition. » — Une citation de Louis Robitaille, entraîneur et directeur général des Olympiques de Gatineau

Austin est arrivé à Gatineau au début octobre, alors que des blessures frappaient l’équipe. Il a remporté sept victoires en 12 apparitions avec les Olympiques.

Avec l’expérience qu’il avait dans le passé et les blessures qu’il a eues, ça fait en sorte qu’on devait prendre une décision. C’est un peu sensible comme situation, mais ce n’est pas un au détriment de l’autre , a ajouté Robitaille qui peut encore compter sur Emerik Despatie et Kaiden Kirkwood dans les buts.

Deux produits de l'Outaouais, Emerik Despatie et Colin Ratt, s'alignent avec les Olympiques, cette saison. Photo : Dominic Charette Photographe

Avec ces dernières transactions, les Olympiques ont toujours un surplus de joueurs de 20 ans avec Isaac Belliveau, Cole Cormier, Manix Landry et le nouveau venu, Lapenna.

On va regarder les scénarios qui seront devant nous pour décider dans quelle direction on s’en va. On a quatre bons joueurs de 20 ans. On veut concocter la meilleure équipe et la meilleure chimie , a expliqué Robitaille.

Il faut regarder la situation des 20 ans de près. Manix doit rencontrer les médecins, la semaine prochaine, pour savoir où il en est pour son retour. Pour l’instant, on est content de ce qu’on a fait et on va attendre de voir ce qui va arriver , a-t-il ajouté.

Du punch avec Gendron

Les Olympiques avaient d’abord annoncé un échange dès l’ouverture de la période des transactions, dimanche, en mettant la main sur Alexis Gendron contre des choix de 1er et 3e tour, de même que l’espoir Elliot Ogonowski.

Je suis vraiment content! J’ai appris la nouvelle vendredi, avant notre match à Blainville. Je m’y attendais, mais j’aurai la chance de jouer avec une bonne équipe, de très bons joueurs, j’ai hâte que ça commence , a souligné le joueur qui aura 19 ans à la fin du mois. Gendron avait été retiré de la formation de l’Armada par mesure préventive.

Je regarde son parcours, c’est un late bloomer, il éclot sur le tard. Je regarde comment il se comporte dans la ligue, il est en plein essor. C’est un gars qui tire la rondelle et amène beaucoup de dynamisme. Il compétitionne et je crois que son ajout va nous aider à être encore plus dangereux offensivement , a dit Robitaille, avec conviction.

Il faut dire que Gendron a souvent eu du succès dans les rencontres face aux Olympiques. C’est drôle quand même, ça a peut-être influencé la décision de Louis. Je suis un shooter skater. J’utilise ma vitesse le plus possible. J’essaie de toujours faire la différence , a ajouté Gendron qui a joué avec Noah Warren et Charles-Antoine Pilote dans le Midget AAA.

Les Olympiques ont aussi envoyé l’attaquant Charles-Antoine Lavallée au Drakkar de Baie-Comeau contre des choix de 5e et 11e tour. L’équipe n’avait plus de place pour lui sur ses trois premiers trios et ne voulait pas freiner son développement.