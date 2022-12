De jeunes photographes font revivre la photographie sur film à Halifax

Le magasin Atlantic Photo Supply est l'un des rares endroits qui vendent et développent encore des pellicules en Nouvelle-Écosse.

Allen Sutherland, qui gère les emplacements du magasin à Dartmouth et à Halifax, estime que les ventes de films ont augmenté de 200 % au cours des cinq dernières années.

C'est un peu comme les disques vinyle. C'est la même tendance , dit-il. Les disques vinyle sont revenus à cause de l'attrait pour quelque chose de plus analogique.

Les jeunes clients apportent des appareils photo qui leur ont été transmis par leurs grands-parents ou qu’ils trouvent dans des friperies, rapporte-t-il.

Allen Sutherland est directeur général du magasin Atlantic Photo Supply. Photo : Gracieuseté de Allen Sutherland

Ils nous l'apportent et demandent s’ils peuvent acheter une pellicule et si nous pouvons leur montrer comment l'insérer , dit-il.

Ces jeunes adeptes s’ajoutent aux inconditionnels photographes chevronnés, qui ne se sont jamais débarrassés de leurs caméras.

Des clients de tout le Canada atlantique et d'aussi loin que le nord du Québec expédient des rouleaux de film à son magasin pour qu'ils soient développés.

Allen Crooks dirige la chambre noire Halifax Darkroom depuis sept ans et il enseigne aux gens l'art de développer des films.

Il croit que la pandémie a changé la façon dont les gens perçoivent la photographie.

Un autoportrait d'Allen Crooks, qui dirige la chambre noire Halifax Darkroom. Photo : Gracieuseté de Allen Crooks

C'est juste la pure curiosité d'une certaine génération qui n'est pas née dans la photographie analogique , dit-il. Il confirme que la plupart des 30 membres de la chambre noire ont moins de 30 ans.

Quel est l'attrait ?

Allen Sutherland pense que les gens sont aussi attirés par le look rétro du produit final.

Les caméras à film capturent mécaniquement ce qui se trouve dans l'environnement, sans processeur d'image. Il n'y a pas de capteur qui interprète ce qu'il voit.

Une planche contact présente une séquence de négatifs, à partir desquels des tirages peuvent être réalisés. Photo : Gracieuseté de Allen Crooks

C'est aussi vrai et pur que possible! Allen Sutherland, directeur général d'Atlantic Photo Supply

Il croit que l'intérêt pour la photographie analogique aurait pu durer s'il était abordable.

Mais aujourd'hui, un rouleau de film Kodak qui aurait normalement coûté 8 $ coûte maintenant 28 $.

Le prix des caméras analogiques a également grimpé en flèche. Par exemple, le Pentax K1000 et le Canon AE1, qui coûtaient respectivement environ 400 $ et 300 $ il y a cinq décennies, se vendent désormais en ligne entre 800 $ et 1000 $.