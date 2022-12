Une bande-annonce inquiétante lancée pour le prochain Christopher Nolan, Oppenheimer

C’est l’acteur irlandais Cillian Murphy qui incarne le physicien dans le film, et il apparaît tendu et déchiré dans cette vidéo de deux minutes à l’ambiance stressante. Oppenheimer était le directeur scientifique du Projet Manhattan, qui a mené aux bombardements atomiques de 1945 contre le Japon à Hiroshima et à Nagasaki.

Je me demande si on peut nous confier une telle arme, mais on n’a pas le choix , dit dans la bande-annonce l’interprète de J. Robert Oppenheimer au sujet de l’arme nucléaire, et du dilemme éthique entourant sa création et son utilisation.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le film, qui va sortir dans les cinémas nord-américains le 21 juillet prochain, est basé sur la biographie American Prometheus. Écrite par Kai Bird et Martin J. Sherwin, elle a remporté un prix Pulitzer en 2006.

Le réalisateur Christopher Nolan avait affirmé au magazine Total Film la semaine dernière avoir réalisé l’une des scènes les plus ambitieuses de sa carrière pour le nouveau film : reproduire une explosion de bombe atomique sans avoir recours à des effets spéciaux numériques.

Il voulait recréer devant ses caméras le premier essai américain d’une arme nucléaire, réalisé en juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique.

Le film pourra compter sur une distribution impressionnante avec, outre Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Josh Hartnett et Gary Oldman, entre autres.