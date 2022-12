Pierre Péladeau naît en 1925 à Outremont. Son père est fortuné, mais fait faillite peu de temps après sa naissance.

Il étudie d’abord à l’Université de Montréal où il obtient une maîtrise en philosophie et réalise ensuite une licence en droit à l’Université McGill.

En 1950, il achète son premier hebdomadaire, le journal de Rosemont, en empruntant 1500 $ à sa mère. Il acquiert par la suite plusieurs autres hebdos de quartier de la métropole.

En 1964, il profite de la grève qui sévit au Journal La Presse pour lancer le quotidien Le Journal de Montréal. Le tabloïde populaire fait rapidement un malheur.

L’année suivante, l’homme d’affaires et éditeur fonde Québecor et y regroupe l’ensemble de ses entreprises liées au domaine de l’édition.

Dans cette entrevue donnée le 15 septembre 1966 au journaliste James Bamber, Pierre Péladeau décortique la page couverture du Journal de Montréal.

Pierre Péladeau a lutté contre la maniaco-dépression et l’alcoolisme. Il contribuera financièrement à des organismes venant en aide à des personnes aux prises avec des dépendances.

L’éditeur montrait l’image d’un homme confiant au franc-parlé et aux propos colorés. Ses paroles ont parfois soulevé la controverse.

Le 22 mai 1970 à Format 60, Pierre Péladeau, qui était un fervent souverainiste, analyse les façons de faire des gens d’affaires francophones à la suite de sa conférence donnée au club Kiwanis de Maisonneuve qui portait le titre Pourquoi avons-nous peur de devenir riches? .

Le journaliste Jean Ducharme lui demande alors d’expliquer ce qu’il entend par peur et de lui donner un exemple.

« Si un bonhomme tient une quincaillerie et réussit bien dans sa quincaillerie... c’est assez remarquable que ce gars-là se satisfasse de sa quincaillerie. S’il réussit un bénéfice de X il s’arrête là, pourquoi il n’en ouvrirait pas 2, 3, 4, 5, 6, 7? Pourquoi est-ce que ce sont les autres, particulièrement les anglophones, qui n’hésitent pas à prendre ces risques-là? »

En entrevue, il explique que les gens d’affaires doivent apprendre à rester dans le même domaine et amplifier leurs activités économiques à l’intérieur de ce même domaine. Il est d’avis que l’éparpillement n’est pas la bonne façon de procéder pour réussir en affaires.

« C’est un phénomène de peur. On a peur devant à peu près n’importe quoi. Le jour où l’on se rend compte que l’on peut poser des gestes et que ces gestes peuvent avoir une portée, on va changer. »