La pandémie a propulsé les dépenses en ligne des Québécois en 2020

Le commerce en ligne trouve un terreau des plus fertiles au Québec, si on en croit les données de l’Institut de la statistique du Québec dans un article publié dans le numéro de décembre de Science, technologie et innovation.

Cette technique de magasinage à distance dans le confort de leur foyer a révolutionné les habitudes de consommation d’un grand nombre de Québécois.

Les longues périodes de confinement de la pandémie de COVID-19 – où de nombreux commerces étaient fermés – ayant amplifié le recours au commerce en ligne, 74,5 % des Québécois se sont tournés vers leur téléphone ou leur ordinateur pour se procurer des biens ou des services en ligne en 2020.

Les commandes d’épicerie sur Internet ont également bondi au cours de cette période. Les deux tiers des internautes sondés ont eu recours à ce service à un moment ou un autre en 2020.

« Le montant total des dépenses sur Internet des cyberacheteurs québécois s’est établi à 13,4 G$ en 2020 (+ 52,4 % par rapport à 2018), et représente presque 16 % de ces dépenses pour l’ensemble du Canada. » — Une citation de Adjélé Latzey Wilson, Institut de la statistique du Québec

Selon l’étude de l’ ISQ , parmi ceux et celles qui ont magasiné sur Internet en 2020, 79 % se sont procuré des biens physiques et 69,8 % ont aussi acheté des services en ligne.

Les dépenses annuelles au Québec pour des biens achetés en ligne ont bondi de 93,3 % en 2020 par rapport à 2018, tandis que les sommes consacrées à l’achat de services ont crû de 73,9 %.

Les cyberacheteurs du Québec ont en moyenne dépensé 2587 $ chacun sur Internet en 2020. C’est 37,3 % de plus qu’en 2018.

Les jeunes magasinent plus en ligne

Ce sont par ailleurs les gens âgés de 25 à 34 ans qui ont été proportionnellement les plus nombreux à se tourner vers le web pour faire des achats. Chacun d’entre eux ayant dépensé en moyenne 3637 $ en 2020, soit trois fois plus que les personnes de 65 ans et plus (1396 $).

Ce sont les Québécois les plus fortunés qui ont dépensé le plus en ligne en 2020 avec des dépenses moyennes de 35 669 $ pour les ménages dont les revenus annuels excèdent 132 000 $.

À titre de comparaison, les ménages dont le revenu se situe entre 80 000 $ et 131 999 $ ont consacré 2312 $ au commerce en ligne en moyenne. Les dépenses en ligne des ménages gagnant moins de 80 000 $ en 2020 oscillent quant à elles entre 1961 $ et 2006 $.

Sans surprise, les cartes de crédit sont demeurées le mode de paiement le plus utilisé au Québec pour le commerce en ligne dans une proportion de 69,9 % des commandes passées en ligne.

Pour les internautes qui ont malgré tout préféré se rendre en magasin en 2020, 70,5 % ont néanmoins pris le temps de magasiner en ligne avant de se rendre en succursale.

Parmi eux, 61,7 % ont déclaré avoir besoin de voir, de toucher ou d’essayer le bien avant de l’acheter , explique l’ ISQ .

Malgré sa grande popularité, le commerce en ligne génère tout de même son lot de ratés et de frustration. Cela a été le cas de 62,9 % des acheteurs en ligne québécois qui ont affirmé avoir éprouvé de la difficulté à un moment ou un autre lors de commandes en ligne en 2020.

Le problème généralement rencontré est lié à un délai de livraison plus long que celui indiqué lors de la commande [46 %] , précise l’ ISQ .

Là pour rester

Les longues périodes de confinement étant pour l'instant derrière nous, les clients sont retournés dans les magasins depuis.

Cependant, le commerce en ligne demeure tout aussi fructueux si on en croit les plus récentes données recueillies lors du Vendredi fou et du Cyberlundi qui ont fracassé des records de ventes en ligne cette année au Canada et aux États-Unis, et ce, en dépit de l'inflation qui a fait grimper les prix de façon marquée.