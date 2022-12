Augmentation de 3,8 % de l’impôt foncier à Mont-Joli

Il en coûtera désormais aux propriétaires de Mont-Joli un peu moins de 1,22 $ par tranche de 100 $ d'évaluation. Selon la Ville, il s'agit d'un taux similaire au taux gelé qui prévalait de 2018 à 2021.

Cette hausse représente une augmentation d'environ 95 $, soit environ 8 $ par mois, pour le propriétaire d'une résidence mont-jolienne moyenne évaluée à 147 000 $. Le compte de taxes moyen s'élève désormais à 2595 $.

Cette hausse est notamment due à l'augmentation des frais pour la gestion des matières résiduelles, la hausse des coûts pour l'énergie, dont le carburant, et les coûts d'entretien, qui est nécessaire au réseau d'aqueduc et d'égout.

Malgré les dépenses plus élevées pour la Ville, la hausse du compte de taxes foncières demeure sous la barre de l'inflation, alors que l'Indice des prix à la consommation s'e dressait à 6,9 % en octobre dernier au Canada.

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, qualifie ce budget de prudent . Il salue le travail colossal effectué par l'administration et le conseil municipal pour limiter la hausse de l'impôt foncier.

« On est au courant des besoins de nos concitoyens. On a des projets à la taille qu'ils veulent avoir, mais 2023, ce n'est pas la bonne année en raison de l'incertitude économique qu'on va connaître. » — Une citation de Martin Soucy, maire de Mont-Joli

La Ville a voulu être très prudente dans ses choix. Donc, on doit reporter des projets d'immobilisations qui étaient prévus probablement en 2023. On parle entre autres de patinoires extérieures. On parle de travaux majeurs en réfection de route. Des projets en loisirs aussi qu'on doit garder dans nos cartons, qu'on ne peut pas sortir , poursuit le maire.

À un peu plus de 14 millions de dollars, le budget est en hausse de plus de 4 % par rapport à l'exercice précédent.

Pour équilibrer ce budget, la Ville indique avoir prélevé une somme de 200 000 $ dans son surplus accumulé. Cette réserve doit atteindre 800 000 $ en fin d'année. Elle permet normalement de faire face à des imprévus et de planifier certains projets.

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, précise également que certains investissements prévus ont dû être reportés pour éviter de surtaxer les résidents de la ville.

Adoption d'un programme triennal d'immobilisations de 12,6 M $

Des investissements de 12,6 millions de dollars sont prévus pour 2023, 2024 et 2025 à Mont-Joli, dont huit millions seulement pour 2023.

De cette somme, 5,77 millions de dollars seront investis pour la réfection de certaines rues, dont les rues Ménard, Villeneuve, Benoit-Quimper, la route Tardif et la portion du rang des Bouleaux qui se situe sur le territoire de la Ville.

Mont-Joli a reçu une aide gouvernementale de 4,2 millions de dollars pour mener à terme ces travaux.

Le mobilier urbain et les modules de jeux de certains parcs doivent subir une cure de jouvence à Mont-Joli (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Un montant d'environ 320 000 $ sera déboursé pour acquérir du nouveau mobilier urbain et des modules de jeux pour les parcs Richelieu et du ruisseau Lebrun.

Des travaux d’amélioration à l’usine de filtration et à la station de pompage du chemin de Price sont aussi prévus pour un montant d'environ 200 000 $.

Une somme de 150 000 $ doit être dépensée pour prolonger le trottoir du boulevard Jacques-Cartier à l’entrée nord de la ville, près du carrefour giratoire.

Un montant de 125 000 $ est alloué à la lutte contre le myriophylle à épis au lac du Gros Ruisseau. Cette somme doit servir à acquérir conjointement avec la Municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage de l'équipement pour lutter contre cette plante envahissante. Dans son budget, la Ville de Mont-Joli note toutefois que la réalisation de ce projet est conditionnelle à une subvention gouvernementale.

Diminution de la dette

La dette de Mont-Joli s'est amoindrie dans la dernière année avec une diminution de 7,4 % par rapport à l'exercice précédent lors duquel elle s'élevait à 11,8 millions de dollars. Elle se chiffre désormais à 11 millions de dollars.

Martin Soucy estime que les finances de la Ville se portent bien.