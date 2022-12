Les parcs nationaux ouvriront leurs sentiers gratuitement cet hiver

C'est la ministre responsable du Sport, des Loisirs et du Plein air, Isabelle Charest, et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en compagnie du pdg de la Sépaq , Jacques Caron, qui en ont fait l'annonce lundi matin. Ils étaient réunis au parc national de la Yamaska pour l'occasion.

Au total, du 28 décembre au 14 mars prochain, les utilisateurs n'auront pas à débourser les droits d'accès lors des 24 journées ciblées. Un calendrier où sont indiqués les jours et les parcs nationaux participants est disponible sur le site web de la Sépaq . Ces journées varieront d'une semaine à l'autre afin de les rendre aussi accessibles que possible au plus grand nombre.

La gratuité s'applique uniquement aux droits d'accès. La location d'équipement ou les autres activités qui coûtent de l'argent ne seront pas gratuites.

Les utilisateurs pourront réserver leur journée jusqu'à 30 jours à l'avance.

Cette initiative vise à promouvoir la pratique d'activités de plein air et de donner la chance à tous de profiter des richesses du territoire, indique-t-on dans un communiqué rendu public lundi matin.