Vers la création d’une réserve urbaine de la Première Nation de Pelican Lake à Saskatoon

Le 14 décembre, la Ville de Saskatoon et la Première Nation de Pelican Lake ont signé un accord visant à créer la 9e réserve urbaine de la ville. Saskatoon est la ville canadienne où l'on trouve le plus grand nombre de ces réserves.

Située au 1944, avenue St. George, cette réserve comprend l'achat de l'entreprise de bois Adams Lumber par la Première Nation de Pelican Lake. Selon le chef Peter Bill, l'entreprise de bois d'œuvre complète les autres intérêts de Pelican Lake en matière de foresterie.

Ce que vous prenez de la terre, vous devez le rendre, et le reboisement est un élément important que nous encourageons , a déclaré Peter Bill.

« Et ce que nous prenons de sakaw askîy (forêt et terre), c'est avec cela que nous allons construire nos maisons. » — Une citation de Peter Bill, chef de la Première Nation de Pelican Lake en Saskatchewan

Le bois sera fourni directement à Adams Lumber, donc c'est un coût préférentiel. Et on espère que toutes les Premières Nations viendront faire des affaires avec nous parce que vous allez économiser les taxes , a déclaré Peter Bill.

Pour le maire de Saskatoon, Charlie Clark, la création de cette réserve urbaine est un autre pas important sur la voie de la réconciliation.

Nous savons que la voie de la réconciliation économique passe par les occasions d'affaires et les partenariats. Dans de nombreux cas, c'est dans les villes que cela se produit , affirme Charlie Clark.

Charlie Clark ajoute que les réserves urbaines ont un impact positif pour toute la communauté.

Construire une relation solide et ensuite voir cet investissement continu et le développement de ces entreprises, cela aide la ville entière à devenir plus forte, explique le maire. Adams Lumber est une entreprise historique dans notre communauté, et l'investissement que Pelican Lake a fait est un signe de sa confiance envers notre communauté et de sa volonté de s'engager dans ce type de partenariat ici.

Selon Peter Bill, cet accord est le début de l'engagement de la Première Nation avec Saskatoon afin de créer des occasions économiques pour ses membres qui vivent en mileu urbain.

En ces temps où nous sommes tous attentifs à la vérité, à la réconciliation et à la guérison, nous envisageons notre participation à l'économie et à la vie de Saskatoon comme une voie pour établir des relations solides et positives , affirme Peter Bill.

La commission de police de Saskatoon a approuvé un accord qui stipule que la Ville fournira des services municipaux et policiers à la réserve, tandis que Pelican Lake paiera des frais de service au lieu de taxes foncières.

La Première Nation de Pelican Lake a également signé des accords avec Tolko et Carrier Forest Products, qui fourniront du bois à Adams Lumber.

Avant d'entrer en vigueur, cet accord devra être approuvé par le gouvernement fédéral, qui décide en dernier ressort de la désignation des réserves.

L'entente qui a créé la première réserve urbaine a été signée il y a 34 ans avec la Nation crie de Muskeg Lake.

Avec les informations de Scott Larson