Un carrefour giratoire est en planification à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Les gens du MTQ [ministère des Transports du Québec] sont en train de travailler le dossier du carrefour giratoire dans la courbe Émile-Doré et pour eux tout devrait se régler de 2025 à 2026, mais on a fait aussi des demandes pour abaisser la vitesse. Concrètement, ils ont pris des échantillons de sol et ils ont fait des tests dans le secteur. Ils sont en train de rencontrer les citoyens pour des expropriations , explique M. Fortin.

André Fortin aurait fait des demandes au MTQ afin de sécuriser le secteur du Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé avant la construction du carrefour giratoire.

On leur a demandé, en attendant, s’il était possible de mettre des panneaux pour indiquer qu’il y a des entrées, quelque chose comme ça. Le ministère est en train de regarder ça. Nous autres, on aimerait que la limite de vitesse passe à 70, mais le ministère ne peut pas le faire pour l’instant. La manière dont ils nous ont expliqué ça, c’est qu’on ne fait pas juste mettre un panneau et la vitesse est abaissée.

90 km/h dans une zone scolaire

Le directeur de l’école secondaire, le Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé à Métabetchouan-lac-à-la-Croix, Patrick Desmeules, s’inquiète pour son personnel puisque la limite de vitesse devant son établissement scolaire est toujours fixée à 90 km/h.

« Cela pourrait ralentir de beaucoup la circulation, le carrefour giratoire. La raison du pourquoi la limite n’est pas déjà fixée à 70 km/h, ça je ne sais pas. » — Une citation de Patrick Desmeules, directeur du Séminaire Marie-Reine-Du-Clergé

Selon Patrick Desmeules, ce ne sont pas les élèves qui risquent leur sécurité présentement. Il explique que la majorité de ceux-ci sont transportés par autobus scolaire et que les chauffeurs sont bien au fait des dangers de la route dans ce secteur. La problématique toucherait plutôt le corps enseignant, le personnel ainsi que les jeunes du dernier cycle du secondaire qui ont peu d’expérience de conduite et qui se rendent à l’école en voiture.

C’est surtout ceux qui arrivent de Saint-Gédéon qui ont de la difficulté à entrer au Séminaire. Je l’ai déjà vécu d’avoir des véhicules lourds qui arrivent sur l’accotement pour me dépasser par la droite pendant que les véhicules, en sens inverse, arrivent. Lorsqu’on tourne à gauche, c’est vraiment dangereux , a-t-il expliqué à l’émission de radio C’est jamais pareil.

Un autre secteur problématique

Le décès de la petite Larissa Pérusse, cet été sur la route 169 à l’angle du 2e rang, avait pressé le ministère des Transports du Québec à améliorer la sécurité routière à cet endroit. Une pétition virtuelle avait été signé par 5200 personnes et la limite de vitesse avait été abaissée à 70 km/h. Aujourd’hui, les citoyens exigent des mesures de sécurité supplémentaires sur l’ensemble du territoire de la municipalité.