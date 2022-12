L’industrie de la construction en N.-É. est satisfaite du nouveau plan du QEII

La réalité est que nous n'avons tout simplement pas la main-d'œuvre nécessaire pour mettre en place un projet majeur , admet Duncan Williams. Je pense que la façon dont c'est présenté, ça va être beaucoup plus gérable.

« Il y aura toujours des défis parce qu'il y a beaucoup de projets et franchement, nous avons un défi de main-d'œuvre. » — Une citation de Duncan Williams , PDG de l’Association de la construction en Nouvelle-Écosse

Lorsque la province a présenté la nouvelle vision pour le projet la semaine dernière, le haut responsable des travaux publics, Gerald Jessome, a déclaré qu'une partie de la justification de l'approche de la division du projet était justement d'aider l'industrie.

Cela attirera certainement l'attention d'entrepreneurs supplémentaires , admet Duncan Williams.

Le plan initial était d’une telle ampleur que la province s'était retrouvée avec un seul soumissionnaire potentiel, Plenary PCL Health, qui négocie d'ailleurs toujours avec la province au sujet du changement de plan.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a accepté de verser au consortium 7 millions $ à titre de compensation pour le travail qu'il a effectué pour préparer sa soumission sur le plan initial. Une partie de ce travail risque d'être utilisée pour le projet révisé.

John Volcko de PCL a déclaré que l'espoir était de commencer les travaux de préparation sur le site ce printemps, le premier bâtiment étant prêt à ouvrir dans cinq ans.

L'Infirmerie d'Halifax aura un nouveau service d'urgence et 72 nouveaux lits. Photo : Radio-Canada / CBC / Robert Short

Le nouveau plan pour le site de l'infirmerie d'Halifax comprend un nouveau service d'urgence, 72 lits d'hospitalisation de plus que prévu à l'origine et 16 nouvelles salles d'opération, soit quatre de plus que prévu à l'origine.

Ces travaux s'échelonneront sur cinq à sept ans. Un nouveau centre de soins contre le cancer et le remplacement du laboratoire MacKenzie seront également mis en place.

Au-delà des travaux au centre-ville d'Halifax, la province envisage d'agrandir le centre de santé communautaire de Cobequid pour créer une nouvelle unité d'hospitalisation de 36 lits et un plus grand service d'urgence.

L'hôpital général de Dartmouth aura aussi son nouveau service d'urgence plus grand, de même que 108 lits supplémentaires. I

l est également prévu de construire deux centres de transition vers la communauté, l'un adjacent au centre de consultations externes de Bayer's Lake, qui est toujours en construction.

Défis à relever

Le nouveau plan, bien que plus gérable,arrive a un bien moment pour l’industrie qui manque de travailleurs et de matériaux.

Selon Duncan Williams, environ 35 000 Néo-Écossais travaillent actuellement dans le secteur de la construction et presque toutes ces personnes sont actuellement occupées.

Un travailleur de la construction installe le revêtement extérieur sur une nouvelle maison dans une banlieue d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Si nous avions 2000 à 3000 personnes supplémentaires, elles seraient probablement embauchées assez rapidement , dit-il.

Il espère que ce projet et d’autres attireront la main-d’œuvre. La beauté de ce type de projets, ils sont de nature générationnelle et beaucoup de gens veulent en faire partie , explique Duncan Williams. C'est en fait un énorme attrait pour les gens qui veulent venir vivre en Nouvelle-Écosse, qu'il y aura des emplois prévisibles pendant longtemps dans un marché stable.

En ce qui concerne le matériel, le PDG dit que les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement pourraient entraver les efforts pour maintenir les projets dans les temps.

Le coût du bois et le manque de main-d'œuvre sont à considérer pour les projets de construction. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

À cause de tous ces inconnus, les personnes impliquées dans le plan révisé et les ministres chargés de le superviser ont refusé de se risquer à deviner son prix.

Lors de l'annonce de la semaine dernière, la province a déclaré qu'environ 70 millions $ avaient été dépensés pour le projet à ce jour.

Vendredi, le gouvernement provincial a publié deux décrets du Cabinet, l'un autorisant le ministre de la Santé et du Mieux-être à dépenser jusqu'à 5 millions $ pour soutenir la planification et la conception de programmes pour les établissements de soins de transition et un autres de 103,3 millions $ à dépenser pour la partie de l'infirmerie d'Halifax, au cours des quatre prochaines années.