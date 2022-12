Un Noël pas comme les autres pour des réfugiés ukrainiens en Saskatchewan

Ces familles, qui ont fui la guerre dans leur pays, tentent de conserver certaines de leurs traditions culinaires alors qu'elles vivront un Noël canadien doux-amer en pensant à leurs proches restés en Ukraine.

C'est le cas de Natalia Semyboroda et de sa famille, arrivées en mars dernier. Natalia Semyboroda affirme être toujours habitée par la nostalgie des Fêtes passées dans son pays d'origine, mais que sa famille ne va pas préparer l'habituel kutia, ce plat traditionnel de céréales avec une sauce sucrée.

Les nièces et les neveux qui couraient dans tous les sens avec des jouets et des bonbons pour tous, avec la douce kutia qui circulait... Mon cœur est de retour à la maison, car tous mes amis sont là et la situation est toujours difficile , déplore Mme Semyboroda.

Natalia Semyboroda espère qu'elle sera mieux installée à Saskatoon d'ici Noël prochain. Grâce aux dons de la communauté, il y a déjà un arbre de Noël qui orne le coin de son appartement.

Quand je cuisine mon bortsch ici, je me souviens de ma maison. Je l'ai cuisiné pour la première fois quand j'avais 12 ans , raconte la femme de 39 ans, qui précise que c'est son plat préféré.

De nombreux nouveaux arrivants ukrainiens en Saskatchewan cuisineront 12 plats sans viande pour la veille de Noël, comme le veut la tradition.

Les 12 plats de Noël sont une des coutumes des Ukrainiens. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Vlad Ternovsky, qui est arrivé au début de l'été en provenance d'Odessa, est l'un d'entre eux. Ses souvenirs des noëls passés sont encore frais, mais il dit que celui-ci sera différent.

Noël est une fête familiale et un moment pour se retrouver en famille, dit-il. Mais nous sommes inquiets, car certains de nos parents et amis se trouvent dans les territoires occupés.

Vlad Ternovsky assistera à une messe de Noël et célébrera la fête avec sa famille d'accueil. Il prévoit de faire une croix sainte avec des noix de pécan sur son bol de kutia, fait de riz au lieu des habituelles baies de blé.

Vlad Ternovsky, qui a toujours le cœur en Ukraine, souhaite un retour rapide de la paix.

Si la guerre s'arrête, disons demain, nous rentrerons immédiatement en Ukraine, mais je suis sûr que je serai avec ma famille pour le prochain Noël , affirme-t-il.

Un Noël à la canadienne

Olena Tarasenko et Olena Seleznova-Mykytiuk ont le même souhait. Toutes deux étaient professeures d'anglais en Ukraine et sont arrivées à Saskatoon à l'automne.

Maintenant, nous aidons d'autres Ukrainiens et de nouveaux arrivants à se réinstaller en Saskatchewan. Une personne qui aide les autres s'aide elle-même , déclare Olena Tarasenko.

Les deux femmes travaillent maintenant à la Saskatoon Open Door Society. Elles ont récemment apporté des repas ukrainiens traditionnels à leurs collègues, qui sont maintenant comme une famille élargie.

Olena Seleznova-Mykytiuk déclare que le Noël de l'année dernier était plein de joie, de bonheur et d'espoir , alors qu'elle était entourée de sa famille et de ses amis.

Olena Tarasenko est du même avis. Selon elle, si l'invasion n'avait pas eu lieu, elle se rendrait chez sa mère afin de préparer les 12 plats.

Cette année, je suis seule, mais c'est quand même un Noël spécial à la canadienne que je vais célébrer avec la famille qui m'a accueillie quand je suis arrivée ici , dit-elle.

Olena Tarasenko préparera des pierogis maison avec de la purée de pommes de terre, du chou frais et des myrtilles. Ce sont les symboles du bien-être et de la prospérité , explique-t-elle.

Mon seul vœu pour ce Noël est la paix et la prospérité pour l'Ukraine et que la guerre s'arrête.

Les deux femmes espèrent fêter le prochain Noël avec leurs familles, à nouveau unies en Ukraine.

Avec les informations de Pratyush Dayal