Les feux de campement pour sans-abri en hiver, un problème pancanadien

Le début de l'hiver a été difficile pour les sans-abri au Manitoba et à travers le pays, avec des incendies qui se multiplient dans les campements de cette population encore plus vulnérable pendant la saison froide.

Un camp de sans-abri totalement détruit par le feu à Winnipeg

Fin novembre dernier à Winnipeg, un incendie a ravagé un campement de sans-abri dans le quartier West End.

L’incendie a complètement détruit plusieurs tentes de ce campement qui se trouvait sur la rue Langside.

Les équipes de secours sur place ont entendu de nombreuses petites explosions provenant probablement de bouteilles de gaz comprimé et de réservoirs de propane. Aucune blessure n'a été signalée.

Les résidents du campement, ainsi que de deux maisons voisines, ont été évacués en lieu sûr avant l'arrivée des équipes de secours.

Plusieurs incendies distincts à Regina

Le 13 décembre, un incendie s'est déclenché dans un campement installé par des personnes itinérantes, détruisant des tentes vides et un garage à Regina.

Les pompiers ont pu éteindre l'incendie environ huit minutes après leur arrivée, mais le campement avait été complètement détruit.

Les pompiers de Regina ont fouillé dans les débris sur le lieu de l'incendie. Photo : L'organisme Rally Around Homelessness

Le chef adjoint des Services d'incendie et d'urgence de Regina, Gord Hewitt, a déclaré que les pompiers ont effectué une recherche approfondie. Aucun blessé n'a été signalé.

La cause de l'incendie reste indéterminée. Il y avait eu quatre incendies distincts à Regina la nuit précédente, ce qui, selon M. Hewitt, pouvait entraîner des retards dans l'enquête.

Cinq morts à Edmonton en 2022

Selon le chef des pompiers d'Edmonton, cinq personnes sont mortes dans des incendies de campements jusqu'à présent en 2022. Avec le retour du temps froid, les autorités locales craignent que cela se reproduise.

Trouver des moyens de prévenir des décès similaires est une priorité en 2023 pour les services de secours et des incendies d'Edmonton, a déclaré le chef Joe Zatylny lors d'une conférence de presse.

Pour la nouvelle année, nous devons nous concentrer davantage et mieux comprendre ce qui se passe , ajoute-t-il.

Les conséquences de l'incendie d'un campement survenu le 14 décembre à Edmonton, en Alberta. L'incendie a commencé par l'explosion d'un réservoir de propane, selon la police. Photo : Le Service de police d'Edmonton

Entre le 1er janvier et le 30 novembre, les pompiers de la capitale albertaine ont répondu à 65 incendies de tentes et de campements dans la ville.

Selon M. Zatylny, les bouteilles de propane, les types de matériaux brûlés et les difficultés d'accès et d'évacuation des zones où se produisent ces incendies peuvent rendre la mission des équipes d’intervention difficile.

Des scènes de plus en plus fréquentes en Ontario

De nombreuses villes canadiennes ont adopté des règlements interdisant les feux ouverts dans les zones urbaines. Les règles destinées à limiter les risques d'incendie dans une ville obligent cependant les personnes qui dorment dans la rue à cacher ce qui est souvent leur principale source de chaleur en hiver.

Pour brouiller les pistes, les sans-abri essaient parfois de cacher les traces du feu avant de se coucher pour la nuit, ou de dissimuler les flammes elles-mêmes, selon Carlos Buschinelli, responsable des services de proximité pour London Cares, une agence ontarienne d'aide aux sans-abri.

Malheureusement, les matériaux des tentes et des sacs de couchage sont extrêmement inflammables , précise-t-il.

La semaine dernière à Toronto, l'incendie d'un campement a causé des brûlures qui pourraient être mortelles sur 90 % du corps d’un itinérant. La ville de Sudbury connaît aussi sa part d'incidents malheureux qui préoccupent les pompiers.

En décembre, un autre incendie a partiellement détruit un campement au centre-ville de London. Des sans-abri ont fouillé dans des coussins carbonisés et des bâches fondues pour tenter de récupérer ce qui reste de leurs possessions.

Ce sont des scènes de plus en plus fréquentes, note le chef de peloton du Service d'incendie de London, Kirk Loveland, qui base ses observations sur l'activité des équipes de pompiers et sur le nombre d'alarmes auxquelles elles répondent par rapport aux années précédentes.