Une majeure partie de la C.-B. frappée par des alertes de froid extrême

Environnement Canada prévoit un froid extrême dans le nord de la province cette semaine en raison d’une masse d'air arctique très froide.

Les températures nocturnes de près de -30 degrés Celsius et les vents du nord-est produiront un refroidissement éolien plus intense que -40 dans certaines communautés comme Prince George, Williams Lake, Quesnel et 100 Mile House.

Le froid extrême devrait être en place jusqu’à mercredi, au moins.

Environnement Canada prévient que les risques du froid sont plus grands pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur et celles qui n’ont pas de refuge adéquat.

Il y a aussi un risque d'engelures le long de la côte centrale et nord et à l’intérieur des terres incluant Terrace et Kitimat.

Froid et neige dans le Grand Vancouver

Selon Environnement Canada, la région du Grand Vancouver a déjà reçu jusqu'à 10 centimètres de neige par endroits.

Les températures maximales dans le Grand Vancouver seront d’environ -5 degrés. C'est environ 10 à 15 degrés en dessous la température habituelle à cette période de l'année.

Plusieurs demandent une meilleure réponse coordonnée entre la province et les municipalités alors que Drive BC rapporte un certain nombre de collisions sur les routes glacées et enneigées, principalement à Vancouver, Surrey et Langley.

Transports

Les services d'autobus et de SkyTrain pourraient être affectés dans tout le réseau en raison de la neige et des routes glacées.

La société de transport en commun Translink avertit ses usagers de faire preuve de prudence, de prévoir du temps supplémentaire pour les déplacements et de s'habiller chaudement en prévision d'éventuels retards.

La Canada Line subit présentement des retards dans les deux sens en raison d'un train bloqué lundi matin. Le train a été dégagé depuis, mais des retards subsistent.

Translink affirme continuer à saler et à sabler les boucles d'autobus et les stations de SkyTrain.

L'aéroport de Vancouver a aussi publié un avis en raison des conditions météorologiques.

Quelques retards et annulations dus à la neige sont à prévoir. Les passagers sont priés de vérifier auprès de leur compagnie aérienne ou sur le site yvr.ca/fr avant de se rendre à l'aéroport.

Les passagers sont également encouragés à prévoir du temps supplémentaire lorsqu'ils se rendent à l'aéroport et à conduire en toute sécurité.

Les autorités demandent à tous les automobilistes qui n’ont pas de pneus d’hiver de ne pas prendre la route.