Le franchiseur québécois Foodtastic met la main sur les restaurants Freshii

L’entreprise spécialisée en restauration Foodtastic Inc. a conclu une entente en vue d’acquérir plus de 300 succursales américaines et canadiennes de Freshii, l’un des chefs de file dans la restauration rapide santé.

Selon un communiqué publié lundi par Freshii, toutes les actions émises et en circulation de Freshii passeront sous la propriété de Foodtastic pour 2,30 $ US par action en espèce. Ce qui représente un montant total approximatif de 74,4 millions de dollars sur une base entièrement diluée , précise la direction de Freshii Inc.

Nous observons Freshii depuis quelque temps, c'est un mariage parfait pour nous, a déclaré Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic. Nous sommes impatients d'accueillir les franchisés Freshii dans la famille Foodtastic.

La direction de Freshii doit convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires à la fin du premier trimestre de 2023 pour leur soumettre l’entente. L'arrangement devrait être conclu avant la fin du trimestre, sous réserve des approbations requises des actionnaires, des tribunaux et autres conditions de clôture habituelles , précise-t-on chez Freshii.

Cette transaction entièrement en espèces offre une liquidité immédiate et certaine aux actionnaires de Freshii, qui représente une prime significative par rapport à la valeur marchande actuelle de Freshii. Nous pensons que c'est une opportunité intéressante pour les actionnaires , explique Stephen Smith, président du comité spécial des administrateurs indépendants de Freshii qui a supervisé l'examen et la négociation de la transaction.

Une succursale Freshii à Québec. Photo : Radio-Canada

En activité depuis 2005, Freshii s’est démarqué en offrant des aliments sains plutôt que de la malbouffe dans ses 343 comptoirs à service rapide en Amérique du Nord et dans sept autres pays. Une seule succursale n'est pas une franchise.

L’entreprise a diversifié ses activités au fil des années, notamment en lançant des aliments emballés et des suppléments nutritionnels après avoir fait l’acquisition de Natura Market. On retrouve des points de vente de Freshii entres autres chez Walmart Canada, Shell, dans les dépanneurs, les haltes routières ONroute et chez Air Canada.

Foodtastic Inc. est quant à lui l'un des plus importants franchiseurs en restauration au Canada. Après l’acquisition récente de Quesada et bientôt de Freshii, l’entreprise regroupera plus de 1200 restaurants, dont 150 à l’extérieur du Canada, qui génèrent plus de 950 millions de dollars de ventes annuellement.

Foodtastic détient notamment les marques Second Cup, les rôtisseries Benny et Au Coq ainsi que La Belle et la Bœuf, Nickels, Monza, Milestones, Shoeless Joe’s et Fionn MacCools.