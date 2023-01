Une réponse qui provoque des réactions mitigées

« On dit qu’une faute avouée est à demi pardonnée et aujourd’hui Ottawa a exprimé ses regrets aux peuples autochtones. D’ailleurs, c’est extrêmement important ce qu’a reconnu le gouvernement fédéral. Il a reconnu que les Blancs ont commis par le passé des erreurs envers les Autochtones… » — Une citation de Bernard Derome

Le 7 janvier 1998, le nord-est de l'Amérique du Nord, et particulièrement le Québec, sont plongés dans ce qu’on appelle la crise du verglas.

Compte rendu de la journaliste Christine St-Pierre sur la Déclaration de réconciliation effectuée par le gouvernement du Canada suite aux recommandations de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones

Cela n’empêche pas le chef d’antenne du Téléjournal Bernard Derome de souligner l’importance historique d’un geste que fait ce jour-là le gouvernement du Canada.

Le gouvernement fédéral a décidé de répondre officiellement aux recommandations soumises par la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones en novembre 1996.

La pièce maîtresse de la Déclaration de réconciliation aura été les regrets les plus sincères exprimés pour la création de quelque 139 pensionnats à travers le pays, entre les années 1870 et 1997.

De nombreux enfants autochtones y ont été maltraités et violentés.

Ce régime des pensionnats a profondément traumatisé des générations de membres des Premières Nations.

La Déclaration de réconciliation a aussi proposé un plan d’action intitulé Rassembler nos forces qui vise à repenser la nature du partenariat des peuples autochtones et non autochtones du Canada.

Le compte rendu de la journaliste Christine St-Pierre, présenté au Téléjournal après l’introduction de Bernard Derome, confirme que plusieurs représentants des Premières Nations sont insatisfaits du contenu de la Déclaration de réconciliation.

Des regrets ne sont pas des excuses officielles, soulignent certains représentants autochtones.

Le montant de 350 millions de dollars proposé par Ottawa pour contribuer à la guérison des communautés et des personnes victimes du système des pensionnats semble par ailleurs insuffisant.

Malgré ces critiques, le chef des Premières Nations, Phil Fontaine, accepte la Déclaration fédérale tout en prenant soin de souligner qu’elle n’est que le premier pas d’un long voyage .

Réparer le passé et préparer l’avenir

« La commission Dussault-Erasmus propose un plan d’action de 20 ans ayant pour point de départ la reconnaissance des Autochtones en tant que nations. » — Une citation de Christine St-Pierre, 21 novembre 1996

Le 23 août 1991 se tient à Rivière-du-Loup le caucus des députés québécois du Parti progressiste-conservateur du Canada.

Compte rendu de la journaliste Julie Miville-Dechêne lors de l'annonce de la création de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones par le premier ministre du Canada Brian Mulroney

Ce reportage de la journaliste Julie Miville-Dechêne rappelle que c’est en cette occasion que le premier ministre canadien Brian Mulroney a décidé de remplir une vieille promesse.

Il annonce la création d’une Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones.

Cette dernière se voit dotée d’un mandat extrêmement vaste : examiner les relations passées et futures des peuples autochtones et non autochtones du Canada.

S’adressant aux journalistes, le premier ministre Mulroney dit espérer que cette commission pourra assainir le climat de méfiance entre les Bancs et les Premières Nations.

En 1991, la suspicion entre les peuples autochtones et non autochtones est plus que jamais présente.

L’échec de la réforme constitutionnelle du lac Meech et la crise d’Oka ont davantage creusé le fossé que le premier ministre canadien souhaite combler.

Brian Mulroney nomme comme coprésidents de la commission l’ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations, Georges Erasmus, et le juge à la Cour d’appel du Québec René Dussault.

L'animatrice Anne-Marie Dussault interviewe le coprésident de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones René Dussault.

Le 22 novembre 1992, l’animatrice de l’émission Aujourd’hui dimanche, Anne-Marie Dussault, reçoit en entrevue le juge René Dussault.

Durant cette entrevue, le juge Dussault montre à la fois la complexité et la gravité des problèmes que vivent les communautés autochtones.

Il rappelle aussi que le dialogue est un élément essentiel pour amener à bien les travaux de la commission.

Compte rendu de la journaliste Christine St-Pierre sur le dépôt du rapport de la Commission royale d'enquête sur les peuples autochtones et reportage du journaliste Alain Picard sur la genèse de cette commission

Le 21 novembre 1996, comme le rappelle ce compte rendu de la journaliste Christine St-Pierre présenté au Téléjournal, la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones remet son très volumineux rapport.

Le Téléjournal est animé par Bernard Derome.

Les coprésidents Georges Erasmus et René Dussault mettent de l’avant 440 recommandations pour corriger le passé, assurer l’avenir et transformer une relation, souvent perçue comme un fardeau, en un atout.

Leur recommandation la plus frappante est peut-être la proposition de créer un nouvel ordre de gouvernements autochtones qui assurerait un ensemble de pouvoirs accrus aux Autochtones.

Un reportage du journaliste Alain Picard, qui suit le compte rendu de la journaliste Christine St-Pierre, explique ce à quoi pourrait ressembler ce troisième ordre qu’on associe au principe d’autonomie gouvernementale.

Les Premières Nations reçoivent de manière positive le rapport.

Mais, en conférence de presse, le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Ovide Mercredi, lance une mise en garde aux autorités canadiennes.

Il ne faut pas reléguer aux tablettes ce rapport, avertit-il.

Un quart de siècle après son dépôt, le rapport de la Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones constitue toujours une référence essentielle pour améliorer la situation des Premières Nations du Canada.