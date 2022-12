Les insolites de l’année en Estrie

Albain et Marie-Paule Godin dévalent les pistes depuis des décennies. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Albain et Marie-Paule Godin ont une énergie à rendre jaloux bien des gens! Le couple dévale toujours les pentes du Mont Sutton plusieurs fois par semaine alors qu'ils sont nonagénaires! C’est un sport qui nous garde jeunes, parce que quand on arrive ici, on a toujours quelqu’un à qui parler, pour se changer les idées de la vie. On se sent chez nous quand on arrive ici , souligne Mme Godin. On est passé par tous les épisodes. Dislocation d’épaule, la perte d’un rein, ça ne nous arrête pas! ajoute son conjoint, visiblement aussi amoureux de la poudreuse que sa femme.

Le cyclomoteur a appartenu à la défunte chanteuse Renée Martel. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

De nombreuses activités de financement se sont déroulées aux quatre coins de l'Estrie pour venir en aide aux Ukrainiens, touchés par la guerre. De la cueillette de dons en passant par la préparation à l'accueil des réfugiés, les initiatives ont été nombreuses. Mais celle-ci est sortie du lot en raison de son originalité! Un entrepreneur de Drummondville a mis à l'encan un cyclomoteur ayant appartenu à la défunte chanteuse Renée Martel pour amasser des fonds pour la Croix-Rouge. Le père de Renée Martel était mon voisin sur le chemin Hemming, explique Gaétan Prévost. On s'est baladé un peu en mobylette, et il m'a offert [de l'acheter], car elle était à vendre [...] J'ai acheté la mobylette. Je l'ai mise en storage. Je ne m'en suis presque pas servie. C'est pour cela qu'elle n'a que 700 km.

Le cochon Kune Kune est originaire de la Nouvelle-Zélande et est arrivé au Canada en 2012. Photo : Trio orange

Connaissez-vous le cochon Kune Kune? Cette charmante bête au nez aplati, croisement d'un cochon sauvage et d'un porc domestique, est l'un des animaux de race ancestrale en voie de disparition dans le monde. C'est aussi l'une des espèces élevées à la Ferm'eaubois, où on se préoccupe du maintien de la diversité des animaux de race ancestrale dans le domaine agricole. C’est un animal qui est parfait, un peu comme un cochon de compagnie. Il est intelligent, il est très proche de l’humain, pas du tout agressif, soutient la responsable Florence Albernhe.

L'homme a été intercepté sur la route 243 et sur la route 245, près du Canton de Potton. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Cet automobiliste semble avoir bien de la difficulté à comprendre la notion de limite de vitesse... ou peut-être était-il de plus en plus pressé de se rendre à bon port alors qu'il était retardé par les arrestations! Il a été intercepté non pas une ou deux fois, mais bien quatre fois en une trentaine de minutes : 112 km/h dans une zone limitée à 90 km/h, 90 km/h dans un secteur où la limite était de 70 km/h, puis 110 km/h et 126 km/h dans une zone de 90 km/h. Si une personne continue de faire une infraction, les policiers ont certains motifs [...] qui auraient pu lui permettre d’aller jusqu’à arrêter l’individu pour faire cesser cette infraction-là et protéger le public, dont son passager. Heureusement, l’individu semble avoir entendu raison après la quatrième infraction , a expliqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Audrey-Anne Bilodeau.

De multiples objets peuvent être trouvés lors de la pêche à l'hameçon. Photo : Gracieuseté

Ce n'est pas un énorme brochet ou une magnifique truite que ces pêcheurs espèrent tirer de l'eau lors de leurs expéditions. C'est plutôt des pièces de monnaie, des clous ou même des bicyclettes! Les amateurs de ce type de pêche ont substitué l'hameçon pour un aimant et se lancent à la chasse au trésor. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se trouve dans le fond de l’eau , explique un adepte qui a créé une page Facebook de ce loisir, Serge Côté.

L'orignal (qui n'est pas celui-ci!) a été retrouvé près du plancher de danse. Peut-être avait-il un talent caché? Photo : Radio-Canada

Peut-être voulait-il lui aussi profiter de la promenade du Lac-des-Nations? Un orignal a tenu les agents de la faune en haleine pendant quelques heures alors qu'il se baladait en plein coeur de Sherbrooke, au parc Jacques-Cartier. Il a finalement pu être retourné en forêt sans incident.

La Ligue de croquet extrême de Sherbrooke-Estrie se réunit le premier mardi de chaque mois devant l'hôtel de Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Emy Lafortune

Oubliez la version originale de ce jeu, pratiqué habituellement en short près de la piscine, un bel après-midi d'été. Ici, il faut être coiffé d'un chapeau, utiliser son talent pour affronter des obstacles inédits et être prêt à jouer dans la boue, dans la neige ou sous la pluie. La Ligue de croquet extrême de Sherbrooke, qui s'affronte une fois par mois devant l'hôtel de ville, fait subir une sérieuse cure de jeunesse à ce sport suranné. On se retrouve, on joue à un jeu, on boit un peu de thé, on parle , souligne La Freak du Show, le trésorier de l'équipe.

Les personnes qui se déplacent en quadriporteur doivent aussi respecter la loi concernant la conduite avec les facultés affaiblies. Photo : Radio-Canada