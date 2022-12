Dominic LeBlanc pressé de protéger le lien terrestre entre la N.-É. et le N.-B.

Si le port d’Halifax était coupé par voie terrestre ou par chemin de fer de Montréal, Toronto ou Chicago, imaginez-vous le coût à l’économie du Canada , explique le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités Dominic LeBlanc.

Député de la circonscription de Beauséjour, à quelques kilomètres de la frontière, il sait que le temps presse.

En entrevue à l’émission La matinale lundi, il confie que les deux provinces s’apprêtent à faire une demande officielle au gouvernement fédéral.

Le député libéral de Beauséjour et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc. (archives) Photo : Radio-Canada

Les deux gouvernements provinciaux, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, m’ont indiqué qu’elles sont prêtes à déposer une demande à un programme qui relève de mon ministère qui pourra en principe payer jusqu’à 50 % des coûts , mentionne M. LeBlanc.

« On s’attend à ce que ça pourrait être 300, même 400 millions de dollars le projet au total. » — Une citation de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités

C’est davantage que les conclusions d’une étude d’ingénierie en janvier dernier qui évaluait les coûts entre 189 et 301 millions de dollars.

Le coût d'attendre

Le ministre LeBlanc espère pouvoir approuver le projet le plus rapidement possible quand il sera présenté, parce qu'attendre pourrait faire monter la facture.

On l’a vu à Terre-Neuve récemment, on a vu ça en Colombie-Britannique, on voit ça avec des feux de forêt dans l’Ouest. Partout au pays, il y a des moments où [les coûts] de ne pas investir tout de suite pour protéger ces infrastructures économiques ne vont pas devenir moins chers dans cinq ou dix ans , indique le ministre.

Les experts affirment depuis des décennies que la combinaison d'une marée haute et d'une puissante tempête dans la baie de Fundy pourrait submerger les vieilles digues et inonder de grands secteurs d'Amherst, en Nouvelle-Écosse, et de Sackville, au Nouveau-Brunswick.

Avec des informations de l'émission La matinale d'ICI Acadie