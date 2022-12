L’achat et la démolition d’un immeuble suscitent la controverse à Saint-Boniface

Les citoyens sont invités ce lundi à se prononcer sur le projet d’achat et de démolition d’un immeuble situé au coin des rues Guimont et Principale à Saint-Boniface. La majorité des élus de la Municipalité recommande d’aller de l’avant avec un règlement d’emprunt de près de 140 000 $ nécessaire pour acquérir la propriété et, par la suite, réaménager cette intersection.

Les résidents peuvent signer un registre à l’hôtel de ville temporaire, situé sur la rue Langevin, s’ils souhaitent s’opposer au projet. Si 450 signatures ou plus sont recueillies, la Municipalité devra tenir un référendum sur la question.

Pour le conseil municipal, à l’exception du conseiller Luc Arseneault, qui s’est opposé au règlement d’emprunt, procéder à l’achat de la maison maintenant est la meilleure solution sur le plan financier ainsi que pour la sécurité de la population , peut-on lire sur le site Internet de Saint-Boniface.

Le maire défend le projet

La circulation routière a beaucoup augmenté dans le secteur, selon le maire Pierre Desaulniers. Il estime que depuis une dizaine d’années, environ 70 maisons se sont ajoutées sur la rue Guimond. Il y a aussi plus d’autobus scolaires qui y circulent en raison de l‘agrandissement de l’école. Le maire affirme que deux camionnettes de style pickup ne peuvent pas passer en même temps sur la voie.

« C’est une question de sécurité. [...] La rue est trop étroite. » — Une citation de Pierre Desaulniers, maire de Saint-Boniface

Le maire ajoute que la Municipalité projette de bâtir une caserne de pompiers sur la même rue, à côté de l’hôtel de ville et qu’il sera donc important de s’assurer que la voie soit assez large. Le maire précise que le directeur de la sécurité incendie aurait conseillé en mai à la Municipalité de démolir l’immeuble et d’élargir ce coin de rue en vue de la possible construction d'une nouvelle caserne sur la rue.

Un conseiller s’oppose au projet

Le conseiller municipal Luc Arseneault incite les citoyens à s’opposer au règlement d’emprunt, donc à s’opposer à l’achat et la démolition de cet immeuble. Il déplore notamment la perte de taxe foncière, de logements et d’un commerce, en plus de déplorer le manque d’informations sur la suite des choses. L’élu remet aussi en question les bienfaits du projet pour la sécurité piétonnière.

L’achat de l’immeuble dans le but de le détruire, ça va éliminer deux [appartements] à Saint-Boniface en pleine crise de logement , affirme le conseiller. Un salon de coiffure y est aussi établi depuis 2005.

Le conseiller reconnaît que les camionnettes auront plus de facilité à manoeuvrer si le projet se réalise, mais affirme que les élèves auront une voie plus large à traverser. En voulant éliminer un problème de sécurité, on va en créer un autre pour les piétons , affirme M. Arseneault.

Le conseiller municipal affirme que le projet de réaménagement du secteur se chiffre dans les centaines de milliers de dollars , mais déplore que le coût plus précis du projet ne soit pas connu. Il constate notamment que le coût de démolition de l’immeuble et du déplacement d’un poteau d’Hydro-Québec ne sont pas connus.

« Il y a encore plusieurs inconnus à ce projet-là. » — Une citation de Luc Arseneault, conseiller municipal au poste #1 à Saint-Boniface

Selon M. Arseneault, l’achat de l’immeuble du 10, rue Guimont ne règle pas tous les problèmes. Le coin de la rue n’appartient pas à l’édifice qu’on veut acheter, il appartient à la Fabrique, donc il y a un 40 pieds du coin qui sera encore en litige, qui va être encore à acheter , dit-il.

La Municipalité souligne sur son site Internet que des démarches sont en cours avec les instances concernées afin d’acquérir une portion du lot adjacent, appartenant à la Fabrique .

Luc Arseneault remet aussi en question l’emplacement de la future caserne de pompiers. Il n’y a pas d’acceptabilité sociale pour faire une caserne dans un quartier résidentiel , a-t-il constaté.

Le maire affirme de son côté que Luc Arseneault est un négatif qui s’oppose à plusieurs projets du conseil municipal.

D’après les entrevues réalisées à l’émission Toujours le matin