Plus d’un Gaspésien sur dix omet de se présenter à un rendez-vous médical

Dans la Baie-des-Chaleurs, c’est un résident sur six qui omet de se présenter à un rendez-vous. C'est plus précisémment, selon le CISSS de la Gaspésie, 17 % des rendez-vous qui ont été manqués dans la Baie-des-Chaleurs au cours des derniers mois.

C’est la proportion la plus élevée de la région.

À l’inverse, seulement 7 % des patients de la Côte-de-Gaspé ont négligé de se présenter à leur rendez-vous médical au cours des derniers mois. En Haute-Gaspésie et dans la MRC de Rocher-Percé, c’est respectivement 8 % et 11 % des gens qui n’ont pas prévenu le personnel de leur absence.

Entre le 1er avril dernier et le 24 novembre dernier, le CISSS de la Gaspésie confirme que les différents professionnels de la santé ont planifié 76 612 rendez-vous médicaux. De ce nombre, 8476 rencontres n'ont pas été honorées. C'est presque une personne sur onze.

Pour arriver à ce résultat, le CISSS a calculé tous les rendez-vous, et pas seulement ceux des médecins, mais aussi ceux avec un orthophoniste ou en réadaptation physique ou pour une évaluation avec un infirmier praticien spécialisé (IPS).

Les rendez-vous annulés par les patients quelques minutes avant ont aussi été inclus dans le calcul. À 15 minutes d’avis, on ne réussira pas à combler la plage horaire qui vient de se libérer , commente Jean-François Sénéchal, directeur adjoint à la direction des services professionnels au CISSS de la Gaspésie.

C’est une des premières fois que le CISSS se penche avec autant d’attention sur ces données, selon Jean-François Sénéchal.

Ces absences ont deux principales conséquences, explique le gestionnaire. Pendant, dit-il, la période où une plage horaire se libère, on a des gens qui sont disponibles pour rencontrer des patients et qui ne rendent pas de service direct à la population donc ça, c'est la première conséquence pour nos équipes.

« Mais cela a aussi des effets sur les autres patients qui peinent à obtenir un rendez-vous. On entretient nos listes d'attente. » — Une citation de Jean-François Sénéchal, directeur-adjoint à la direction des services professionnels au CISSS de la Gaspésie.

Plusieurs facteurs expliquent les rendez-vous manqués, admet Jean-François Sénéchal. On comprend très bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pour certaines raisons ne pas se présenter à la date et à l'endroit prévu, mais si on peut avoir un avertissement, quelques jours, une journée à l'avance ça nous permettrait de redistribuer nos rendez-vous.

Le CISSS souhaiterait donc que les gens se responsabilisent quant aux rendez-vous qui leur sont donnés. Afin qu'on puisse offrir la plage horaire à quelqu'un d'autre qui est aussi en attente pour des services , commente le gestionnaire du CISSS . Il y a des gens qui attendent ces services-là , rappelle M. Sénéchal.

Le CISSS explore la possibilité de système de confirmation des rendez-vous par textos. Cette solution n'est pas parfaite. Il y a, commente le porte-parole du CISSS , certains facteurs à considérer, notamment notre clientèle, qui est assez âgée, est-elle à l'aise avec la technologie? Mais on le regarde très sérieusement.

Le CISSS n’explique pas les écarts entre certains secteurs de la Gaspésie. On n’est pas rendu à l'analyse fine de ces données , indique M. Sénéchal.

