Tragédie d’Eastway Tank : le premier Noël des Beale sans Danny

M. Beale, 29 ans, est l’un des six travailleurs qui ont perdu la vie dans cette tragédie du 13 janvier 2022. Quatre autres employés, Rick Bastien, Etienne Mabiala, Russell McLellan et Kayla Ferguson, ont été tués sur le site du fabricant de citernes après l'explosion du 13 janvier. Un sixième employé, Matt Kearney, est décédé à l'hôpital le lendemain.

Quelques semaines après l'explosion, certains des anciens collègues de M. Beale ont remis à sa mère, Jean Schade, des objets personnels qu'ils avaient récupérés sur le site, dont son sac à dos.

Rick Bastien, Etienne Mabiala, Danny Beale, Kayla Ferguson, Russell McLellan et Matt Kearney sont les victimes de l’explosion survenue à l’usine Eastway Tank à Ottawa, en janvier. Photo : Photos soumises.

Selon sa sœur aînée Meghan Beale, le sac contenait son portefeuille, des lingettes pour ses lunettes et ses clés.

Mais il contenait également un cadeau que Mme Schade dit avoir offert à son fils pendant les vacances de Noël 2021 : un magazine commémorant les 75 ans de La vie est belle, qu'ils avaient regardé ensemble pour la dernière fois.

Cela m'a montré à quel point le film et le cadeau étaient spéciaux pour lui , a réalisé Mme Schade.

Le contenu du sac à dos de Danny Beale a été remis à la famille. Il contenait le magasine sur le film que la famille adorait. Photo : gracieuseté Meghan Beale

La famille s’attend néanmoins à ce que l’écoute du film soit difficile, comme son récent anniversaire, le 29 novembre, a été difficile à souligner.

Ce ne sera plus jamais pareil , a écrit sa sœur jumelle, Jackie, par courriel. Non seulement j’ai dû faire face au fait que je n'avais pas mon frère pour souffler les bougies avec moi, mais j'ai dû souffrir en regardant mes parents essayer de célébrer ce jour pour moi. C'était une torture.

« Ce type de douleur mettra de nombreuses années à guérir. Mon voyage ne fait que commencer. » — Une citation de Jackie Beale, sœur jumelle de Danny

Danny Beale était un électricien et un passionné de plein air, doté d’un sens de l’humour loufoque et d’un rire contagieux, a énuméré sa sœur Meghan.

Partager ses cendres

Lorsque son frère est décédé, sa sœur Meghan se trouvait en Alberta. Elle s’est aussitôt envolée vers Ottawa avec son bébé, qui n’a jamais eu la chance de rencontrer son oncle Danny.

Meghan a assisté à la crémation de la dépouille de son frère, qui a été récupérée dans les décombres de l’explosion avant d’être rendue à la famille.

Les cendres de Danny Beale ont été distribuées à divers endroits par les membres de la famille. Deux mois après les funérailles, la sœur de Danny, Jackie, et son père ont apporté les cendres au camp de chasse familial, où Jackie a répandu sa part depuis un canoë sur la rivière Madawaska.

Je suis biologiste, donc pour moi, c’est comme si Danny faisait partie de la nature. Il fait maintenant partie de la rivière et des poissons qu’il attrapait.

Meghan Beale conserve précieusement sa part de cendres dans sa maison, en Alberta. Photo : gracieuseté Meghan Beale

Meghan Beale a quant à elle décidé de garder sa part de cendres dans sa maison en Alberta, dans une urne en bois décorée d’un cerf de Virginie et d’une casquette Eastway Tank posée sur le côté.

Elle a un endroit précis en tête pour les répandre : Cardinal Divide, près du parc national de Jasper, où M. Beale aimait faire de la randonnée lorsqu'il vivait en Alberta. Mais elle attend le bon temps pour se rassembler l'été prochain, dit-elle.

Je n'ai pas non plus été vraiment prête à lâcher prise.

Toujours pas de réponse sur la cause de l'explosion

Près d'un an plus tard, plusieurs organismes, dont le Bureau du commissaire des incendies de l'Ontario en tête, continuent d'enquêter sur ce qui s'est passé. Le ministère du Travail de la province dispose d'un délai général d'un an pour déposer des accusations liées à la sécurité contre l'entreprise.

C'est tellement frustrant , a affirmé Janet Ferguson, la mère de Kayla Ferguson, 26 ans, à propos de l'absence de toute mise à jour significative, 11 mois plus tard.

« C'est fou le temps que cela prend. Nous avons tous besoin de réponses, pas seulement ma famille, mais toutes les familles qui sont impliquées et qui attendent. » — Une citation de Janet Ferguson, mère de Kayla Ferguson

Meghan Beale affirme que si le public a le droit de savoir ce qui s'est passé, cela ne changera pas la trajectoire du deuil [de sa famille] et ne ramènera pas son frère.

Danny n’est plus ici. Il n'est plus sur la terre et nous sommes en train de faire le tri pour savoir comment vivre nos vies sans lui.

Danny Beale était un électricien et un passionné de plein air, doté d’un sens de l’humour loufoque et d’un rire contagieux, a énuméré sa sœur Meghan. Photo : gracieuseté Meghan Beale

Mme Beale dit avoir choisi de s’exprimer publiquement parce qu’elle estime, pour les familles comme la sienne, qu'il est important de parler de leur être cher disparu dans le cadre d’une tragédie. Il est important de parler des conséquences et de ne jamais oublier, dit-elle.

Les familles y font encore face. Elles y feront face pour toujours.