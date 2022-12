Pêche au homard des Autochtones : des tensions persistent malgré certains progrès

Des agents du ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO) ont saisi plus de 7000 casiers à homard en Nouvelle-Écosse en deux ans, c’est-à-dire depuis qu’une communauté autochtone de la province a entrepris une pêche autogérée en vertu des traités et qui se déroulait hors de la saison réglementée.