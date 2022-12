Une banque alimentaire inondée reçoit un coup de main de dizaines de bénévoles

Linda MacRae est entrée dans la banque alimentaire de Glace Bay, durant l'une des périodes les plus occupées de l'année, et elle a trouvé des boîtes de nourriture entourées d'eau.

« J'ai pleuré, puis je me suis ressaisi! » — Une citation de Linda MacRae, coordonnatrice de la banque alimentaire de Glace Bay

Le sous-sol de l'organisme, où est entreposée la nourriture, a été inondé mardi lors d'une tempête hivernale. Linda MacRae estime les pertes autour de 900 $, mais elle précise que le coût total n'a toujours pas été comptabilisé.

Jeudi après-midi, environ 30 personnes ont aidé à apporter la nourriture qui pouvait être conservée à l'étage, dont deux équipes de basket-ball et une équipe de hockey de l'école secondaire locale.

Je suis tellement fier de ma communauté en ce moment , dit Linda MacRae. Ils sont incroyables, et quand je vois ces jeunes visages et les gens qui viennent aider, c'est bouleversant!

Linda MacRae est coordonnatrice de la banque alimentaire de Glace Bay. Photo : Radio-Canada / Gary Mansfield

L'inondation a commencé dans une salle de bains du rez-de-chaussée qui avait été bouchée. Linda MacRae explique que la neige abondante a aggravé le problème en empêchant l'eau de s'écouler.

L'eau a traversé toutes les pièces. Il y avait un point dans une pièce où je me tenais, l'eau me montait aux chevilles , rapporte-t-elle.

Joseph Jones, un des bénévoles a été choqué de voir les dégâts. Mais le sentiment n'a pas duré longtemps, car il y avait du travail.

Nous avons commencé à tout monter à l’étage, et nous avons dû préparer les commandes , raconte-t-il.

Certains aliments mouillés ont dû être jetés, alors que d'autres boîtes étaient sur des étagères et hors de l'eau.

Joseph Jones, un bénévole de la banque alimentaire de Glace Bay dit que c’était réconfortant de voir la communauté aider après l'inondation. Photo : Radio-Canada / Gary Mansfield

Michelle Warren qui fait du bénévolat à la banque alimentaire voit quand même un bon côté à cette catastrophe.

Plus de gens vont connaître la banque alimentaire et j'espère que nous recevrons encore plus de dons , dit-elle.

Plus de personnes ont besoin d'aide

Les paniers de nourriture des fêtes de la banque alimentaire seront prêts à partir mercredi, mais les clients n’auront pas de dinde cette année.

Comme beaucoup d’autres organisations caritatives, la banque alimentaire de Glace Bay a vu la demande augmenter.

Le besoin augmente de jour en jour et je suis vraiment inquiète pour la nouvelle année , admet Linda MacRae. Il va y avoir d'autres hausses de prix de la nourriture. Il s'agit d'une situation de crise pour beaucoup de gens.

L'organisation doit remplacer les planchers du sous-sol et doit payer une franchise de 10 000 $. Linda MacRae ne sait toujours pas combien coûtera l'ensemble du projet de rénovation, mais elle espère que ce sera terminé d'ici février.

Le sous-sol de la banque alimentaire a été inondé, détruisant les planchers et une partie de certains murs. Photo : Radio-Canada / Gary Mansfield

Pendant les travaux, le personnel et les bénévoles s'affairent à l'étage.

Nous manquons d'espace maintenant, mais vous savez quoi? Nous allons nous arranger , dit la coordinatrice. Mon plus gros problème maintenant, c'est de continuer à fournir de la nourriture aux clients.

Avec les informations de Paul Légère, Emma Smith et Gary Mansfield