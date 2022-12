COP15 sur la biodiversité : 5 choses à retenir du cadre mondial Kunming-Montréal

Le cadre mondial Kunming-Montréal, adopté tôt lundi matin , énonce les actions que les pays doivent entreprendre d'ici 2030 pour modifier nos relations avec la nature et mettre un terme le plus rapidement possible au déclin de la biodiversité. Voici ce qu'il faut retenir de cette entente historique.

1. Une cible de protection de 30 % des terres et des océans d'ici 2030

Mesure phare du texte, la cible d'aires protégées a fait l'objet de débats au cours des deux dernières semaines. Les parties membres de la Convention sur la diversité biologique (CBD) se sont finalement entendues pour protéger 30 % des aires terrestres, des eaux intérieures et des zones côtières et marines.

L'objectif se veut l'équivalent pour la biodiversité de la cible de l'Accord de Paris sur les changements climatiques qui appelle à limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C.

Le texte demande de protéger davantage les zones les plus sensibles pour la biodiversité et qui sont écologiquement représentatives , en fonction des services écosystémiques qu'elles rendent. On y reconnaît en outre l'importance de la connectivité écologique.

Pour l'heure, 17 % des terres et 8 % des mers sont protégées dans le monde.

Le cadre comprend aussi une autre cible, qui vise à restaurer 30 % des écosystèmes terrestres et maritimes.

2. Un compromis pour fournir de l'argent aux pays les moins nantis

La question du financement que les pays du Nord devraient fournir aux pays du Sud pour les aider à protéger la biodiversité – et les mécanismes à mettre en œuvre pour faciliter l'acheminement des flux financiers le plus rapidement possible – s'est imposée comme la pomme de discorde entre les parties.

Dès la première semaine de la COP15, des dizaines de nations, dont le Brésil, l'Inde, l'Indonésie et plusieurs pays d'Afrique, ont réclamé aux pays riches une aide financière d'au moins 100 milliards de dollars par an pour les soutenir.

La création d'un nouveau fonds pour la biodiversité destiné aux pays les moins nantis était loin de faire l'unanimité, des pays de l'Union européenne et le Canada, notamment, préférant favoriser des mécanismes existants pour augmenter et accélérer le financement.

Dans la version finale du texte, la présidence chinoise a fait le compromis d'appeler à l'instauration d'un fonds fiduciaire dédié à la biodiversité alimenté non seulement par les États, mais aussi par des acteurs du secteur privé et par des initiatives de philanthropie.

Cet argent serait mobilisé dans un organe déjà établi, à savoir le Fonds pour l'environnement mondial (GEF). Ce dernier a essuyé de nombreuses critiques des pays du Sud, qui lui reprochaient une gestion déficiente.

Dans un document distinct du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, qui se concentre sur la mise en œuvre de la mobilisation des ressources, la présidence de la COP15 énonce une série de mesures pour améliorer l'efficacité du GEF .

Les subventions qui sont dommageables pour l'environnement devraient aussi être progressivement éliminées à hauteur d'au moins 500 milliards de dollars américains par an d'ici 2030. Ces sommes, précise-t-on, devraient plutôt être réorientées afin de financer des projets qui favorisent la protection de la biodiversité.

Des délégués célèbrent un accord historique à la COP15 de Montréal. Photo : Getty Images / ANDREJ IVANOV

3. La réduction des risques associés aux pesticides

L'une des 23 cibles du texte appelle à la réduction de moitié du risque lié aux pesticides et aux produits chimiques dangereux, en tenant compte de la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance .

Le choix de s'attaquer aux risques posés par l'utilisation de ces substances plutôt qu'à la quantité répandue, qui en a d'abord fait sourciller plus d'un, peut s'expliquer par le fait que la réduction des risques implique nécessairement une diminution du recours aux pesticides. L'inverse n'est toutefois pas nécessairement vrai. Une petite quantité de pesticide peut malgré tout se révéler très dangereuse.

Le texte s'attaque ainsi à la pollution, qui est l'un des cinq plus grands facteurs de la perte de la biodiversité sur le globe. D'ici 2030, les risques de pollution et l'impact que celle-ci peut provoquer devraient être diminués à des niveaux qui ne sont pas nuisibles à la biodiversité. Les mesures mises en œuvre par les parties devraient aussi permettre l'élimination de la pollution causée par le plastique.

4. La reconnaissance des droits des peuples autochtones

À travers les 23 objectifs énoncés dans le cadre mondial sur la biodiversité, le rôle et la contribution des peuples autochtones et des communautés locales, gardiens de la biodiversité , sont reconnus.

En plus de garantir leurs droits, la mise en œuvre du cadre doit se faire avec leur consentement libre, préalable et éclairé et dans le respect de leurs connaissances traditionnelles, de leurs valeurs et de leur vision du monde.

Le texte appelle à une utilisation durable des espèces, de façon à prévenir la surexploitation et à minimiser les impacts sur les populations, en respectant et en protégeant les pratiques traditionnelles et des nations autochtones et des communautés locales.

5. Un accord conclu malgré la dissension de pays africains

La République démocratique du Congo, qui a gardé les ministres réunis à huis clos occupés après avoir réclamé une augmentation du financement proposé, a exprimé d'emblée son désaccord en début de plénière. Une opposition que le président de la COP15, le ministre chinois de l'Environnement Huang Runqiu, a eu tôt fait de balayer en réitérant sa volonté à officialiser le texte.

Dans un geste de solidarité, le Cameroun a dénoncé un passage en force trahissant à son avis une entorse au protocole, voire une fraude . Une accusation aussitôt démentie par la présidence.

L'Ouganda a pour sa part désapprouvé la procédure adoptée par la présidence chinoise, la qualifiant de coup d'État . Selon le représentant de la délégation ougandaise, les parties n'ont pas eu suffisamment de temps pour analyser les textes soumis dimanche.

Bien que la Namibie se soit dite favorable au cadre mondial, son négociateur Pierre Du Plessis a dénoncé l'influence du colonialisme et rappelé que les traumatismes systémiques subis par les pays du continent africain avaient mis à mal la relation entre humains et nature. Le chemin qu'entreprendront les pays à la suite de l'adoption du cadre mondial, a-t-il rappelé, sera rempli d'embûches.

Avec la collaboration d'Elisa Serret