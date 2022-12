Une manifestation contre un spectacle de drag queens à Calgary

Une dizaine de manifestants se sont opposés à un spectacle de drag queens devant le bar The Attic du quartier Inglewood de Calgary dimanche après-midi.

Malgré des messages haineux, et des protestations, le bar The Attic a tout de même décidé de tenir son évènement.

Les partisans du spectacle Brunch pour tous les âges se sont emmitouflés pour braver le froid et se tenir face à des gens qui s’opposaient à l’évènement, devant l’établissement.

Après des échanges houleux avec les opposants, Shane Chick, un participant, pense qu’il est important de se rassembler et de soutenir la communauté LGBTQ .

C’est triste quand on se réveille le matin et que la première chose à laquelle on pense c’est la sécurité dans notre communauté , confie-t-il.

Ils étaient environ une dizaine à s'opposer au spectacle de drag queens au bar The Attic. Photo : Radio-Canada / Tom Ross

Sarah Soroka est la gérante du restaurant Vegan Street Tacos, un établissement qui se trouve à proximité du bar The Attic. Elle plaide pour une démocratisation des spectacles de drag queens, et pour que plus d’endroits les accueillent dans la ville.

Étant moi-même une personne queer, créer des espaces sûrs, des espaces inclusifs, des choses qui intègrent notre culture me tient à cœur , dit-elle.

Loin des affrontements, les personnes à l’intérieur du bar ont applaudi les artistes et le spectacle.

Le Service de police de Calgary (SPC) a déclaré à CBC /Radio-Canada qu’aucune personne n’avait été blessée.

Un autre spectacle a été annulé

Un spectacle similaire, qui était prévu dimanche à la Légion royale canadienne dans le quartier Forest Lawn, a été annulé à cause de menaces reçues par téléphone plus tôt dans la semaine.

James Demers, un militant de la communauté LGBTQ , est indigné que des personnes manifestent contre un spectacle Drag Queens : Ce qui est décevant, c'est que des opposants sont facilement manipulés. C'est triste, mais ils ont fait ce choix eux-mêmes.

Le SPC a indiqué par courriel qu’il enquête sur les menaces que les organisateurs de l’évènement ont reçues.

Avec les informations de Tom Ross