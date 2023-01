Des victimes d’arnaque en taxi appellent les Torontois à la prudence

Le Torontois Neil Hetherington s'est fait arnaquer 2500 $ au début du mois par un faux chauffeur de taxi de la Co-op. Il a été surpris lorsque le chauffeur, qui n’avait pas de numéro d’identification, a refusé le paiement en liquide, et a exigé la carte bancaire pour l’insérer lui-même dans la machine.

Malgré ces signes avant-coureurs, le passager ne se doutait pas qu’il était en train de se faire voler. J'ai juste attrapé le reçu, je l'ai mis dans ma poche et je lui ai souhaité un très joyeux Noël , rapporte Neil Hetherington qui se souvient que même le reçu de 29 $ était étrange.

La victime a réalisé ce qui s'est passé après avoir reçu une notification d'activité suspecte sur sa carte peu de temps après.

M. Hetherington, qui dit être chanceux que sa banque lui ait reversé l’argent volé, explique avoir abaissé sa limite de retrait et marqué sa carte de crédit afin de l'identifier plus facilement. Il y a toute une série de choses que nous pouvons faire pour nous assurer que ce type de fraude ne se reproduise plus , assure-t-il.

Un autre résident de Toronto, Stephen Lautens, a vécu une situation similaire. Avec le recul, ce qui est frappant, explique-t-il, c’est de voir à quel point le véhicule est réaliste. Il avait les lumières, les couleurs de la voiture, la licence, tout était là , décrit-il.

Stephen Lautens a été dupé le 9 décembre dernier, en donnant lui aussi sa carte bancaire au chauffeur. Il s'est rendu compte qu'il avait très probablement été arnaqué après avoir payé et récupéré une autre carte qui n'était pas la sienne.

Heureusement, il a rapidement désactivé sa carte en ligne et fait opposition, avant que les fonds n'aient été prélevés.

M. Lautens a déposé un rapport auprès de la police de Toronto et signalé le taxi Beck à l'entreprise.

La responsable des opérations de la compagnie, Kristine Hubbard, a confirmé que l'un des taxis de la société avait été volé en octobre et qu'ils avaient entendu des informations selon lesquelles il aurait été utilisé pour duper les clients.

Pour s'assurer que leurs taxis soient des vrais, Kristine Hubbard recommande aux clients d’appeler la compagnie ou de commander un taxi via leur application, où vous pouvez suivre le trajet et voir le nom et le numéro du taxi et du chauffeur.

Mais au-delà d'un changement dans les habitudes des clients, il en faut davantage pour enrayer le problème, dit-elle.

Bien que les clients puissent souvent récupérer leur argent, ce sont les chauffeurs de taxi et l'ensemble de l'industrie qui en pâtissent.

Je pense aussi que c'est juste révélateur du manque d'intérêt de la ville à cette industrie qui fournit un service si important aux Torontois , déplore Mme Hubbard.

Nous ne voyons aucun effort de collaboration pour nous assurer qu'il s'agit d'un système solide avec une application stricte , ajoute-t-elle.

Conseils aux résidents

De son côté, la police de Toronto a refusé de dire à quelle fréquence se produisaient ces arnaques dans les taxis. Elle donne cependant quelques conseils aux résidents pour éviter de se faire escroquer.

Ne laissez pas votre carte de débit ou de crédit sans surveillance dans un terminal de point de vente

Soyez conscient des numéros de taxi et des noms des entreprises

Soyez conscient de l'identification du conducteur qui est affichée, en vue à l'arrière de la cabine

N'effectuez pas de paiements à un inconnu en utilisant votre carte personnelle en échange d'espèces

Inspectez votre carte après chaque transaction et assurez-vous qu'il s'agit bien de votre carte

Couvrez vos doigts lorsque vous saisissez votre code PIN

Avec les informations de Derick Deonarain and Tyler Cheese de CBC