Voie de contournement : Frontenac tiendra un référendum en février 2023

Une résolution a été adoptée en ce sens, le mois dernier, par le conseil municipal. Un sondage téléphonique a été fait auprès des gens de Frontenac pour savoir s’ils étaient pour ou contre la voie de contournement à Frontenac et à 90%, les gens étaient contre , indique Gaby Gendron, le maire de Frontenac, en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

Ce dernier explique avoir donné ces résultats aux deux paliers gouvernementaux. Ils nous ont dit que le sondage pourrait être biaisé parce qu’il avait été fait par des gens qui étaient contre. Alors, on a pris la décision de faire un référendum officiel , poursuit M. Gendron.

Des inquiétudes concernant des puits d’eau potable

Ce dernier explique être contre ce projet, car plusieurs citoyens, dont lui-même, ont des inquiétudes concernant les puits d’eau potable de plusieurs résidents. Au départ, on parlait d’une seule voie ferroviaire. Là, on commence à parler d’une double voie. On est vraiment contre cette deuxième voie , fait-il savoir.

« Quand on a eu le rapport hydrologique, nos inquiétudes étaient fondées. Il y aura des problématiques au niveau des puits d’eau potable pour les gens de Frontenac. » — Une citation de Gaby Gendron, le maire de Frontenac

On veut avoir le pouls de la population

Le maire de Frontenac espère par ailleurs qu’un maximum de citoyens de sa municipalité s'exprime en février lors du référendum. On veut avoir le pouls de toute la population de Frontenac. Qu’ils soient pour ou contre, ce qui compte, c’est qu’ils viennent s’exprimer , poursuit Gaby Gendron.

« Si la majorité de la population est pour la voie de contournement, eh bien la Municipalité sera pour, elle aussi. S’ils sont contre, on sera contre. » — Une citation de Gaby Gendron, le maire de Frontenac

Ce dernier souligne par ailleurs que depuis les consultations publiques de l’Office des transports du Canada, il n’a pas eu de nouvelles du Canadien Pacifique, ni des paliers gouvernementaux provincial et fédéral.