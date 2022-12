Prince Rupert confronté à des ruptures de canalisation d’eau

Un état d’urgence local a été déclaré à Prince Rupert en Colombie-Britannique en raison de ruptures de canalisations principales d’eau et d’interruptions de service depuis samedi.

Selon le maire, Herb Pond, six des conduites se sont brisées cette semaine : Nous avons un réseau d’alimentation en eau très ancien. La plupart des conduites ont plus de 100 ans.

Le sol est surtout composé de roches et de muskeg avec peu de terre, ce qui fait bouger les canalisations et augmente leur risque de se briser, notamment si elles sont d’un certain âge.

On dirait que c’est pire lorsqu’il y a une baisse des températures, dit M. Pond. On a déclaré l’état d’urgence pour que si nous avons besoin d’aide, cela puisse avoir lieu.

La Municipalité dit avoir un entrepreneur prêt à effectuer des travaux, si ses propres équipes n’arrivent pas réparer les fuites. L’état d’urgence donne également à la province le temps de préparer un plan au cas où la ville aurait besoin d’aide.

Il permet aussi à la Ville d’obtenir des fonds provinciaux.

Herb Pond estime que la situation est maîtrisée, mais que le réseau d’eau demeure fragile : Nos équipes travaillent d’arrache-pied. On est à la limite de pouvoir maintenir le cap.

Il souligne que les réparations des routes après des ruptures de canalisations coûtent des millions de dollars à la ville.

La modernisation des infrastructures est difficile depuis les années 90, lorsque des entreprises, dont l’usine de pâte à papier, ont quitté la ville, provoquant la perte d’une assiette fiscale.