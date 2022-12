Rester seul pendant le temps des Fêtes en raison de billets d’avion trop chers

Alors que le temps des Fêtes est pour plusieurs synonyme de temps passé en famille, de nombreux Canadiens et expatriés ne seront pas en mesure de voir leurs proches en raison du prix élevé des billets d’avion en ce moment.

Voyageur, le Français Maxime Heraud ne rentre pas souvent dans son pays pour les Fêtes. L’homme résidant à Toronto voulait cependant faire le trajet cette année pour festoyer avec ses copains et sa famille, mais surtout sa grand-mère.

Et puis quand j’ai vu les billets, j’ai fait "ouf"! Le billet était entre 1500 et 2000 euros juste pour l'aller sans escales , déplore-t-il.

Il ne voulait pas s’acheter un billet avec escale, car il voulait éviter la possibilité de passer une journée ou plus dans les avions et les aéroports.

« Alors j’ai décidé de laisser tomber, de rester là pour les Fêtes, même si c’est un peu plus triste [...] Ce n’était financièrement pas possible de rentrer. » — Une citation de Maxime Heraud

Il est surtout déçu pour sa grand-mère qui espérait le voir cette année pour le temps des Fêtes. Ils avaient même discuté de la possibilité de réunir tous les cousins chez elle.

Ça lui aurait remonté le moral. Ça lui aurait fait plaisir , lâche-t-il. Quand j’ai dis 2000 euros, elle était triste.

Maxime Heraud estime que les prix actuels pour aller en France « ne sont pas forcément abordables quand [...] on n'a pas beaucoup d'argent. » Photo : Radio-Canada

Amina Munshi, résidente de Hamilton, mais originaire du Congo, comptait aller voir sa mère dans son pays natal en ce temps des Fêtes.

Le Congo, ce n’est pas la porte d'à côté. C’est en Afrique, alors il faut s’y prendre à l’avance , explique-t-elle. Mais parfois, même si on s’y prend à l’avance, ce n’est pas évident parce que les billets coûtent cher.

Elle estime que le prix de l’aller-retour lui aurait coûté environ 1800 $. Ce montant qui ne comprend cependant pas les frais additionnels et les taxes, ajoute-t-elle.

Amina Munshi espère désormais être en mesure de se rendre au Congo l'an prochain ou encore faire voler sa mère au Canada. Photo : Fournie par Amina Munshi

Elle ajoute qu’il faut s’y prendre une année ou six mois à l’avance pour obtenir un billet à moindre prix.

Ce n’est pas toujours évident, parce qu’on ne sait pas encore exactement comment on va planifier , affirme-t-elle en citant les imprévus du quotidien du travail.

Du jamais vu

En quarante ans de métier, la directrice de l’Agence de voyages Planet France, basée à Markham en Ontario, Patricia Fargeon, n’a jamais rien vu de tel.

C’est franchement du jamais vu , constate-t-elle. C’est vrai que pendant les Fêtes, les billets sont plus chers que d’habitude. Mais là, on arrive à des sommes vraiment au-dessus de 2000 dollars pour aller en France.

En plus, dit-elle, les voyageurs touchés sont généralement des familles qui veulent voyager avec leurs enfants.

« On se retrouve donc avec trois, quatre, cinq billets à acheter, et les frais sont énormes. » — Une citation de Patricia Fargeon, directrice de l’Agence de voyages Planet France

Elle estime que le prix actuel du billet a fait en sorte qu’entre 25 et 30 pour cent de ses clients potentiels ont décidé de ne pas voyager cette année.

Mme Fargeon estime que les grands coupables du prix actuel sont l’inflation, le prix du carburant et les taxes sur le billet.

Elle ajoute cependant que de nombreuses familles ont également vu des prix plus élevés parce qu’ils ont attendu avant d’acheter. Évidemment, ils n’étaient pas certains de pouvoir partir avec cette situation de COVID-19.

Ceci étant dit, Mme Fargeon ajoute que tous les vols sont pleins.

C’est surtout par un manque de place, je pense, parce qu’il n’y a pas énormément d’avions. Je pense que les compagnies aériennes manquent de personnel, donc elles réduisent les capacités , souligne-t-elle.

Elle précise par ailleurs qu’il y avait également un grand nombre de voyageurs qui ont eu des crédits pour leurs vols pendant la pandémie. Ils sont ainsi les voyageurs prioritaires, et remplissent davantage les avions.

Réponse des lignes aériennes

Le directeur des relations publiques d’Air Transat, Bernard Côté, indique que les prix des voyages et des billets d’avion fluctuent selon l’offre et la demande du marché. Il confirme par ailleurs que l’inflation et le prix du carburant peuvent également influencer le coût des billets.

Le représentant ajoute qu’Air Transat s’assure aussi de rester compétitive en gardant l’œil sur les tarifs des autres voyagistes et transporteurs .

De son côté, la gestionnaire des relations publiques pour WestJet, Morgan Bell, encourage les voyageurs à acheter leur billet d’avance, car son prix augmente à l’approche du temps des Fêtes en raison de la disponibilité limitée .

Tout comme son homologue d’Air Transat, elle admet que l’inflation et le prix du carburant ont un impact sur le prix du billet. Cela dit, Mme Bell ajoute que l’augmentation des frais d’aéroports et des redevances dues à Nav Canada affectent également le prix à la hausse.

Air Canada soutient que ses prix de billet d'avion peuvent « changer fréquemment, à la hausse comme à la baisse ». Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

La responsable des communications pour Air France et KLM, Diane Audet, indique elle aussi que l’offre et la demande jouent un rôle important dans le prix affiché. Elle ajoute par ailleurs que l’offre en siège est toujours en deçà de 2019 .

Mme Audet précise toutefois qu’ hors des heures de pointe , à la mi-février ou à la fin mars par exemple, Air France et KLM offrent des vols à des tarifs qui se comparent à ceux de 2019 .