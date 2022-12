400 paniers de Noël distribués par l’organisme magogois le Souper du partage

Depuis deux ans, on n’était pas capable de fabriquer et livrer nos paniers. Nous avons donc dû faire la distribution de coupons , indique Stéphane Bégin, président du Souper du partage depuis plus de 10 ans.

Retour donc à la formule initiale de distribution des paniers alimentaires qui s’est déroulée, dimanche, dans une épicerie de Magog. À l’approche des Fêtes, l’insécurité alimentaire touche de nombreuses familles de la région de Memphrémagog, surtout en cette période de forte inflation, note Stéphane Bégin.

« Tous les bénévoles étaient fidèles au poste, dès 7 heures. Il fait beau. Il n’y a pas de tempête de neige. Il ne fait pas trop froid. Tout le monde était bien heureux aujourd’hui » — Une citation de Stéphane Bégin, président du Souper du partage depuis plus de 10 ans

Au total, plus de 200 bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour confectionner 400 paniers. Un nombre qui n’avait jamais été atteint auparavant, selon les organisateurs.

Une activité de financement, organisée début novembre et l’aide de commanditaires ont permis à l’organisme de recueillir toutes les denrées nécessaires à l’élaboration d’un panier, explique Stéphane Bégin.

Moi, je me considère comme étant une personne très chanceuse dans la vie. Et pour moi, c’est très important de redonner au prochain , dit-il, avant de conclure : L’an prochain, c’est sûr qu’on va être là.