Judith Bélair-Kyle a maintenant son rein grâce à un donneur vivant

Judith Bélair-Kyle pourra célébrer les fêtes 2022 avec son tout nouveau rein, offert par un pur inconnu. Son donneur a répondu à un appel à tous sur les réseaux sociaux, il y a un an. Désemparée du fait qu’elle ait dû patienter plusieurs années avant de retrouver une vie normale, elle a choisi de prendre en main la recherche d’un nouveau rein.

J’ai publié sur Facebook un post qui disait que j’ai besoin d’aide. J’ai 36 ans et je veux des enfants. J’ai besoin d’un rein pour aller mieux, pour créer ma famille et retourner travailler. C’est ainsi que Judith a trouvé celui qui allait changer sa vie.

D’ailleurs son donneur se porte bien. Il a été touché par son histoire et son désir de fonder une famille.

Qu’est-ce qui a motivé le donneur à répondre à l’appel de Judith? Une équipe d'ICI Mauricie-Centre-du-Québec a suivi Judith Bélair-Kyle et son donneur durant les mois qui ont précédé la greffe. Un documentaire est en préparation et sera présenté cet hiver sur les ondes de Radio-Canada.

La valeur du don vivant

Atteinte de la maladie polykystique des reins, n’eût été ce donneur, Judith allait devoir passer par la dialyse et patienter encore plusieurs années avant que son tour ne vienne pour obtenir un rein d’un donneur décédé.

En trouvant son propre rein, elle obtient un organe de grande qualité. Un rein provenant d'un donneur vivant a une meilleure longévité.

Comme on a d’excellents donneurs et que le temps passé sur la glace du greffon est minimal, souvent le rein se met à produire de l’urine dès la salle d’opération. Il se met à filtrer le sang très rapidement , explique la néphrologue à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Suzon Colette.

Le rein de Judith s’est effectivement mis en marche dès qu’il a été glissé. 18 jours après l’opération, il fonctionne comme un neuf.

Moins de trois semaines après la greffe, le rein de Judith fonctionne à plein régime. Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Au niveau médical, ma créatinine est à 83, dans la normale, ce serait entre 50 et 100. Mon rein fonctionne presque autant que si j’avais deux reins normaux qui fonctionnent bien alors il est extraordinaire, je ne pouvais pas m’attendre à un meilleur rein.

Judith veut maintenant convaincre les gens. D’abord de l’importance de signer sa carte et d’aviser ses proches de leur intention de donner leurs organes en cas de décès, mais aussi de réfléchir au fait de donner un rein de son vivant.

Quand on fait un don vivant, non seulement on se retire de la liste, mais on permet à quelqu’un d’autre d’avoir la chance. Le don vivant c’est quelque chose qu’on ne fait pas souvent au Québec, mais qui est fait ailleurs dans le monde et qui gagnerait à être fait parce que tout le monde devrait avoir le droit de retrouver sa vie. Ça se fait et c’est sécuritaire pour le donneur et pour le receveur , constate-t-elle.

Elle considère que la période des Fêtes est aussi propice aux discussions familiales entourant le consentement au don d'organes en cas de décès.