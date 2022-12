Assaut contre le Capitole : le rapport du comité d’enquête sera déposé mercredi

Selon des informations de CNN, ledit document suggérerait au département de la Justice de déposer au moins trois accusations contre l'ex-occupant du Bureau ovale, notamment pour insurrection, obstruction d'une procédure officielle et conspiration en vue de frauder le gouvernement fédéral.

Pour Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand de l'Université du Québec à Montréal, le fardeau de la preuve pour la suite des choses se trouve du côté non pas du comité mais plutôt du département de la Justice.

En effet, dit M. Jacob, le comité a permis d'en apprendre beaucoup plus sur le déroulement de cette journée lors de laquelle des milliers de partisans de l'ex-président, gonflés à bloc par un discours de ce dernier, ont envahi le Capitole pour y stopper la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle et possiblement pour y enlever et tuer des parlementaires, dont le vice-président Mike Pence.

La Commission d'enquête sur l'assaut du capitole devrait officialiser demain sa recommandation au département de la Justice de déposer des accusations criminelles contre Donald Trump. Le comité tiendra sa dernière journée d'audience publique, le point d'orgue d'une enquête qui a duré un an et demi. Reportage de Jean Philippe Hughes.

Ainsi, les membres de ce comité à majorité démocrate ont recréé l'histoire et tracé l'ordre chronologique, le tout de façon relativement exhaustive, et ce, pendant des mois, avec des centaines de témoignages , indique le chercheur.

M. Jacob estime ainsi qu'il est très plausible qu'on demande à la Justice d'agir .

Toutefois, une fois le rapport déposé, il faut se demander pourquoi la Justice aurait besoin d'un document supplémentaire qui détaillerait les agissements de l'ex-président avant de poser des gestes concrets, indique le chercheur.

« Je le répète depuis plus d'un an : si le département de la Justice n'a pas eu suffisamment de matière, selon lui, pour traîner Donald Trump devant les tribunaux, je peine à voir comment une journée de plus ou un rapport de plus de la part de ce comité va changer quoi que ce soit. » — Une citation de Rafael Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand

Au dire de M. Jacob, la preuve la plus accablante du point de vue de l'ingérence criminelle lors des élections de 2020, c'est ce fameux appel de Trump au secrétaire d'État de la Georgie [notamment responsable de superviser les activités électorales] .

Le Washington Post avait en effet publié, le 3 janvier 2021, des extraits de cet appel entre le futur ex-président et Brad Raffensperger, où M. Trump lui demandait de trouver les bulletins de vote nécessaires pour combler son retard par rapport à son adversaire démocrate.

Tout ce que je veux, c'est ceci : je veux simplement trouver 11 780 votes, soit un de plus que ce dont nous avons besoin. Parce que nous avons gagné l'État , avait entre autres déclaré M. Trump.

Si cet enregistrement, effectué à l'insu de l'ex-président et d'une durée de plus de 90 minutes, n'est pas une preuve suffisante pour que la justice américaine agisse, je peine à voir ce qu'on pourrait dévoiler [de plus] pour déposer des accusations , déclare aussi Rafael Jacob.

Situation toujours tendue

Son de cloche similaire pour la chroniqueuse politique Valérie Beaudoin, qui juge que le seul pouvoir du rapport et du comité d'enquête, c'est de faire de la pression politique .

Et cette pression s'applique très largement sur le département de la Justice, dit-elle.

Merrick Garland [le procureur général, NDLR] aura un travail extrêmement difficile. Est-ce qu'on va accuser un ancien président d'un acte criminel? Ce sera à voir dans les prochains mois.

Si des accusations étaient bel et bien portées, il s'agirait d'une première dans l'histoire américaine. Des accusations avaient été recommandées à l'endroit de Richard Nixon pour l'affaire du Watergate, mais l'ex-président avait démissionné avant et son successeur lui avait offert un pardon présidentiel.

La situation politique est d'ailleurs particulièrement tendue aux États-Unis : malgré sa perte de popularité, particulièrement après que bon nombre des candidats qu'il avait appuyés se sont cassé les dents lors des élections de mi-mandat, Donald Trump demeure très influent auprès de sa base et d'une bonne proportion du Parti républicain.

D'ailleurs, il est déjà candidat en vue de l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024 et n'a jamais cessé de crier faussement au vol de l'élection de 2020 ni d'affirmer qu'il est victime d'une chasse aux sorcières .

Autre pierre d'achoppement en vue pour l'administration Biden et pour son département de la Justice : dès le début de 2023, la Chambre des représentants passera sous le contrôle des républicains. Finie, alors, l'enquête sur l'émeute du Capitole.

Avec les informations de Jean-Philippe Hughes