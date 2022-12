Des experts réclament plus de transparence sur le nombre d’enfants morts de la grippe

Bien que la grippe tue rarement les enfants au Canada, des appels sont lancés pour que les systèmes de santé provinciaux soient plus transparents sur les décès pédiatriques dus à cette infection.

Avant la pandémie, la moyenne annuelle était de neuf décès dus à la grippe chez les personnes de 19 ans ou moins au pays, selon les chiffres de l'Agence de la santé publique du Canada.

Pourtant, quelques semaines après le début de cette saison grippale, 11 décès ont déjà été signalés chez des enfants et des adolescents à travers le pays, selon une étude de CBC News.

Alors que plusieurs provinces ont communiqué sur leurs nombres d'enfants morts de la grippe, l’Ontario a refusé de fournir les statistiques.

Le bureau du coroner en chef a déclaré que l'information devrait provenir de Santé publique Ontario (SPO), mais SPO renvoie vers le ministère de la Santé qui redirige vers l’agence de santé publique.

Par ailleurs, un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que les informations sur les décès dus à la grippe en Ontario ne sont pas rendues publiques; ce que contredit le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, en confirmant cette semaine deux décès pédiatriques dus à la grippe.

« Nous ne dissimulons aucun de ces faits. » — Une citation de Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario

En Ontario, la mort subite d'un enfant fait l'objet d'une enquête par un coroner et il faut parfois du temps pour faire toute l'enquête et regrouper ces données , indique-t-il en ajoutant qu’il s'engage à être transparent avec toutes ces données pour les Ontariens.

Selon certains experts, fournir des informations opportunes sur la gravité d'une maladie transmissible comme la grippe peut aider les gens à se protéger et, dans ce cas, à protéger leurs enfants.

Ne pas être transparent sur le nombre d'enfants qui meurent à cause de la grippe est dangereux pour nos enfants , estime Irwin Elman, ancien défenseur des enfants de l'Ontario, qui ne voit aucune raison pour laquelle la publication des chiffres serait un affront à la vie privée de quiconque .

De son côté, le Dr Rod Lim, chef des urgences pédiatriques au Centre des sciences de la santé de London, en Ontario, estime que si les chiffres sont exacts et fiables, ce type d'informations peut aider à informer le public et peut être utile pour encourager les gens à rechercher et à écouter les conseils de santé publique .

L'expérience de la COVID-19

Même son de cloche du côté de l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam. L'information est extrêmement importante pour informer la population sur les mesures à prendre pour se protéger, c'est un aspect fondamental de la santé publique , croit-elle.

Nous avons acquis une certaine capacité grâce à l'expérience COVID pour montrer que nous sommes capables de surveiller des informations de santé spécifiques en temps réel dans une situation d'urgence, donc je pense que nous pouvons nous appuyer sur cela , fait valoir la Dre Theresa Tam.

À titre d'exemple, six enfants sont morts de la grippe depuis le mois de novembre en Colombie-Britannique, alors que deux autres sont décédés en Alberta depuis cet automne.

Le Manitoba a signalé un décès cette semaine.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC News