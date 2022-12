Défaite des Sénateurs d’Ottawa contre le Wild du Minnesota

Kirill Kaprizov a amassé un but et deux aides pour guider le Wild du Minnesota vers une victoire de 4-2 aux dépens des Sénateurs d'Ottawa, dimanche.

Mats Zuccarello a récolté un but et une mention d'assistance alors que Jared Spurgeon et Frédérick Gaudreau ont ajouté un but chacun pour le Wild, qui a signé un cinquième gain consécutif.

Sam Steel a participé à deux buts des siens alors que Filip Gustavsson a repoussé 25 rondelles contre son ancienne équipe.

Âgé de 24 ans, Gustavsson a été échangé au Wild en retour de Cam Talbot et il a amorcé la séquence victorieuse de sa troupe en obtenant le premier jeu blanc de sa carrière, le 10 décembre à Vancouver.

Mark Kastelic et Claude Giroux ont enfilé l'aiguille pour les Sénateurs, qui venaient de remporter leurs quatre dernières sorties.

Anton Forsberg a cédé trois fois en 22 lancers devant la cage de la formation ottavienne.