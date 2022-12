Quand le caviar vient à la rescousse d’un village saskatchewanais

Le cisco a longtemps été un poisson délaissé par les pêcheurs du nord de la Saskatchewan, faute d'acheteurs. Or, ses œufs, vendus comme caviar en Europe, pourraient permettre de donner un second souffle à l’industrie de la pêche dans certaines communautés de la province.

C'est notamment le cas à Pinehouse, un village situé à environ 375 km au nord de Saskatoon, où l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (OCPED) a lancé son nouveau programme de vente de caviar.

En moins de deux semaines cet automne, 14 pêcheurs commerciaux de Pinehouse ont pêché près de 148 000 kg de cisco, selon l’ OCPED .

Une telle récolte, en incluant les autres espèces de poissons pêchés accidentellement lors de ces deux semaines, a permis d’engendrer un revenu total de 798 000 $.

Un pêcheur rencontré par CBC affirme avoir fait autant d'argent en seulement 16 jours que ce qu'il fait habituellement en un an. En 2021, le rendement total était d'un peu plus de 230 000 $

Une industrie revitalisée

Cette nouvelle popularité pour le cisco réjouit le président de la coopérative de pêche de Pinehouse, Lionel Smith. Ce dernier croyait auparavant qu’il ne restait qu’entre 5 et 10 ans à l’industrie de la pêche dans son village.

« Il y a une excitation que je n’ai jamais vue en 40 ans de carrière dans la pêche. » — Une citation de Lionel Smith, président de la coopérative de pêche de Pinehouse

Une excitation que partage le vice-président des opérations sur le terrain à l’ OCPED , Dave Bergunder, qui qualifie la récolte de cet automne de grand succès , d’autant plus que la pêche commerciale du cisco n’en est qu’à sa troisième année pour l’organisme.

L’ OCPED souhaiterait d’ailleurs étendre cette pêche à davantage de lacs, explique M. Bergunder. Ce dernier aimerait également qu’il y ait une usine de transformation située au sein même de la Saskatchewan plutôt qu’à Winnipeg comme c’est le cas aujourd’hui.

Il souligne toutefois que des biologistes du gouvernement devront bientôt déterminer quelle quantité de cisco l’industrie pourra pêcher sans que cela nuise à l’espèce.

« Nous ne voulons pas tout gâcher. C’est une grande chance pour la communauté, nous ne voulons pas tuer la poule aux œufs d’or. » — Une citation de Dave Bergunder, vice-président des opérations sur le terrain à l’OCPED

Éviter les risques de surpêche

Mark Duffy, un spécialiste de la gestion des pêches au ministère de l’Environnement de la Saskatchewan, reconnaît que le gouvernement ne connaît pas la taille de la population de ciscos dans le lac Pinehouse. Or, s’il se fie aux témoignages des pêcheurs, cette population semble pour le moment stable.

Nous avons des prises constantes d’année en année , explique-t-il. Généralement, si nous ne recevons pas de plaintes, c’est que les choses se passent bien.

Malgré tout, M. Duffy précise que le ministère portera davantage attention à l’écosystème du lac Pinehouse dès l'année prochaine afin de s’assurer qu’il n’y ait pas de problèmes environnementaux, d’autant plus que le brochet et le doré se nourrissent du cisco.

Nous voulons être sûrs que nous sommes capables de superviser le tout afin d’être capables de réagir s’il y a un problème avant que les choses n’empirent et ne deviennent irréversibles , explique-t-il.

Le ministère évaluera également s'il doit imposer un quota sur le nombre de ciscos qui peut être pêché chaque automne.

Mike Natomagan dit espérer que l'industrie du caviar convaincra les jeunes de revenir dans l’industrie de la pêche pour la faire perdurer. Photo : Ken Misponas

Une surpêche n’inquiète toutefois pas le maire de Pinehouse, Mike Natomagan.

Ce dernier croit que le lac peut supporter une telle activité commerciale. Il explique que le cisco a été une prise accessoire, soit accidentelle, depuis des décennies.

Il n’y a aucune différence dans nos pratiques, excepté que nous avons maintenant un marché pour vendre le cisco , dit-il. Auparavant, lorsque les pêcheurs pêchaient du cisco, ils le laissaient sur la glace pour les animaux et les oiseaux. Maintenant, ils ont trouvé un marché pour ce poisson qu’ils peuvent pêcher un mois plus tôt, avant que le lac ne gèle, et le vendre.

Lionel Smith, le président de la coopérative de pêche de Pinehouse, estime d'ailleurs que les pêcheurs de la communauté laissaient près de 200 000 kg de cisco sur la glace chaque année. Nous en avons trop par ici. C'est comme ça que nous contrôlons l'espèce , dit-il.

Mike Natomagan, pour sa part, se réjouit de l’impact économique qu’a ce nouveau marché du caviar sur sa communauté.

J’espère que ce nouveau commerce réussira à convaincre les jeunes de revenir dans l’industrie de la pêche pour la faire perdurer , dit-il.

Avec les informations de Kelly Provost