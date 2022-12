Les habitudes d’achat pour le temps des Fêtes sous un vent d’incertitude économique

L’effervescence entourant Noël se fait toujours bien sentir, observent des commerçants rencontrés par Radio-Canada à Rimouski.

Le Conseil québécois du commerce de détail prévoyait en novembre dernier que les ménages québécois seraient prêts à dépenser en moyenne un peu plus de 1000 dollars pour la période des Fêtes.

Les Rimouskois étaient nombreux samedi au centre-ville pour compléter leurs achats de Noël. Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

Mais plusieurs consommateurs racontent avoir pris le temps de vérifier les prix avant de mettre un item dans leur panier. Des Rimouskois avouent que l’inflation a un impact considérable sur leur budget du temps des Fêtes.

On faisait déjà attention, mais cette année particulièrement et à différents égards , admet un citoyen apostrophé sur la rue Saint-Germain à Rimouski. On achète moins de cadeaux, moins dispendieux. Pour l'épicerie, c'est la même chose. […] L'inflation monte, et nous, ça descend notre pouvoir d'achat.

Pour certaines personnes toutefois, les Fêtes demeurent une période sacrée. J’économise en vue de la période du temps des Fêtes parce que c’est un moment que j’aime beaucoup. Je veux gâter mes enfants et ceux que j’aime. […] On va couper ailleurs, mais pas pour le temps des Fêtes , mentionne une dame qui complétait ses achats de Noël.

Des personnes qui magasinent des cadeaux de Noël sur la rue Saint-Germain à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Benoit Gagnon

Dépenser pour mieux recevoir

Après deux temps des Fêtes limités par la pandémie de COVID-19, les Québécois se réjouissent de pouvoir se réunir en famille. Des commerçants constatent que les familles sont nombreuses à s'équiper pour mieux recevoir à la maison.

On le voit même au niveau des accessoires de bar, les cocktails, les choses comme ça. On sent que les gens veulent acheter des choses pour recevoir , affirme Pierre Robitaille, copropriétaire du Pot Pourri Gourmet à Rimouski.

Pierre Robitaille est copropriétaire du magasin de fournitures de cuisine à Rimouski, Pot Pourri Gourmet (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Cette année, la copropriétaire de la boutique Nomade à Rimouski, Anna-Maria Bibeau, remarque que ses clients accordent une importante à la qualité des objets plutôt qu'à la quantité de cadeaux achetés. Les valeurs changent tranquillement. Les consommateurs semblent vouloir acheter de façon durable, écoresponsable et localement. Par exemple, les gens achètent des tenues des fêtes, mais dans l’optique de les reporter pour d’autres occasions , mentionne-t-elle.

« Nous sommes de moins en moins dans la superficialité. Les gens dépensent, mais ils ont le goût de se retrouver en famille et pensent moins à la consommation rapide. » — Une citation de Anna-Maria Bibeau, copropriétaire de la Boutique Nomade à Rimouski

Les commerçants rencontrés ont tout de même l'impression que les prochains jours seront occupés à Rimouski.

D'après le reportage de Patrick Bergeron