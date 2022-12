Montréal aux couleurs de l’Argentine

Dans les rues de Montréal, les membres de la communauté argentine ont été nombreux à célébrer la conquête de la Coupe du monde de soccer, une victoire qu’ils attendaient depuis 1986. Au terme d'un match enlevant ponctué de nombreux rebondissements, l'équipe menée par Lionel Messi a vaincu la France 4-2 aux tirs au but.

Radio-Canada s’est rendue devant un café du nord de Montréal où les partisans faisaient danser fanions et drapeaux rayés bleu et blanc.

Des partisans exhibent une copie de la Coupe du monde de soccer remportée par l'Argentine. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Ovidio Benizz estime que l’équipe doit la victoire à Lionel Messi. J’ai toujours eu foi en cette équipe-là , explique le partisan, qui n'a pas fini d'arroser l’événement.

« C’est le meilleur cadeau de Noël. C’est comme ça que je le vois. Je suis né en 1985, ils ont gagné en 1986. Il a fallu attendre longtemps. » — Une citation de Ovidio Benizz

Des partisanes tiennent le drapeau de l'Argentine. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Pour Makram Grivaa, tout enveloppé dans le drapeau avec lunettes assorties, c'est un rêve qui s'accomplit enfin. On a eu cette Coupe du monde après plus de 30 ans d’attente .

Le jeune Matisse Hovalaque, 14 ans, était presque dans un état extatique.

« Ils sont parfaits, parfaits! Ma tête va exploser, c’est fou! » — Une citation de Matisse Hovalaque

Des partisans fébriles ont regardé le match devant un café de la Petite Italie. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

On l’a attendue longtemps. On est très fiers. Une belle finale, une belle victoire, on est très heureux , a clamé Pablo Baptista, entouré de sa petite famille.

Le match a été très stressant, ajoute-t-il. Heureusement, y a pas de cardiaques dans la maison. Le gardien a été très fort. Et Messi, y a rien à redire.

Avec les informations de Hadi Hassin