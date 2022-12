Promotion des échanges en français lors d’un brunch de Noël à Jonquière

Pour certains, le rassemblement était l'occasion de tisser des liens avec la culture québécoise ainsi que de raconter leur histoire et témoigner de leur intégration.

Je suis venue ici car c'est sécuritaire, c'est différent de la Colombie, raconte une femme. C'est une belle opportunité pour les enfants, pour les études et pour vivre en famille.

Environ 90 personnes issues de l'immigration étaient réunies dimanche à l'hôtel Delta de Jonquière. Photo : Radio-Canada

Le français pour moi, ça ouvre des portes, le travail, rencontrer plus de gens, j'aime la culture ici , spécifie un autre. L'événement, organisé par la Société nationale des Québécois et des Québécoises, avait pour but de favoriser l’intégration en milieu francophone.

On a des Québécois à travers, on a aussi des Français qui viennent de l'île de la Réunion et de la France qui sont avec nous pour aider à franciser les gens qui sont là , explique la directrice générale de l’organisation, Mélanie St-Gelais.

Mélanie St-Gelais, directrice générale de la Société nationale des Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Au cours des prochaines semaines, d'autres événements pour favoriser l'intégration en français auront lieu. Les nouveaux arrivants auront notamment l'occasion d'être initiés à certains sports d'hiver, comme le ski et la raquette.

Dédales administratifs en immigration

L'événement était aussi l'occasion d'aborder un enjeu crucial, celui des délais en matière d'immigration. Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, est d'ailleurs confronté quotidiennement à ce genre de situation.

Ce qui m'embête personnellement, c'est le temps d'attente qui est très long. Quelqu'un qui veut avoir sa résidence permanente, en deçà de 18 à 20 mois, c'est très très rare , assure-t-il.

Le député bloquiste Mario Simard était présent à ce brunch qui se déroulait dans sa circonscription. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

C'est notamment le cas pour Maoutia Ghachem, originaire de la Tunisie. Il a dû attendre plus d'un an avant que sa conjointe et ses deux enfants puissent le rejoindre. C'est un peu difficile, mais on n'a pas le choix, il faut faire avec. Il faut attendre les procédures, ce qui prend beaucoup de temps, c’est le traitement de dossiers, des choses comme ça.

Un Brésilien d'origine a quant à lui dû déménager en Ontario temporairement pendant neuf mois car le délai pour obtenir son permis de travail au Québec était trop long. J'ai utilisé mon mauvais français pour aller en Ontario, afin de continuer au Canada et continuer à travailler , dit-il. Dès qu'il a eu l'occasion, il est revenu au Québec, qu'il considère comme sa terre d'accueil.

Selon un reportage de Julien B. Gauthier.