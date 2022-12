Coupe du monde de soccer : les supporteurs captivés par un match d’anthologie au Tapageur

À Sherbrooke, des amateurs de soccer se sont réunis au bar le Tapageur pour regarder la finale de la Coupe du monde opposant la France à l’Argentine. Un match d’anthologie qui a finalement été remporté par Messi et ses coéquipiers argentins.

Ils étaient près d’une cinquantaine de supporteurs rassemblés dans le bar situé sur la rue King Ouest, dimanche. Difficile pour la Sherbrookoise Mélanie Lacasse de décider quelle équipe soutenir. Elle a donc décidé de dessiner un drapeau de la France sur la joue droite et celui de l'Argentine sur la gauche. Je suis venu voir le match, un beau match, peu importe qui gagne , fait-elle savoir au micro de Radio-Canada Estrie.

Comme l’explique Gilles Côté, propriétaire du Tapageur, son bar a été rempli à environ 80 % pendant toute la durée de la compétition. Même chose pour la finale de ce dimanche. Sur 60 réservations, j’ai au moins 20 personnes qui ne se sont pas présentées sans même donner de nouvelles. C’est ce qu’on appelle le no-show et c’est malheureux. Parce que depuis mercredi, on a dû refuser au moins 200 personnes , regrette-t-il.

Une ambiance électrique

Même si le bar n’était pas à sa pleine capacité, l’ambiance était néanmoins électrique au Tapageur. Les visages étaient fermés du côté des supporters français en première mi-temps, alors que l’Argentine menait au score, 2 à 0, face aux anciens champions en titre. Après le tir de pénalité réussi du Français Kylian Mbappé à la 80e minute, suivi d’un tir du même Mbappé une minute plus tard, égalisant le score 2-2, l’espoir était revenu du côté des supporters français.

Des amateurs de soccer se sont réunis au Tapageur, à Sherbrooke, pour regarder la finale de la Coupe du monde de soccer opposant la France à l’Argentine Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Un match d’anthologie qui s’est finalement terminé sur la victoire de l’Argentine aux tirs au but.

« Ça a été un grand match. Malheureusement, le football, c’est fait comme ça. Finalement, c’est toujours la meilleure équipe qui gagne. Mais je suis quand même déçu de la manière dont le match a été arbitré. Mais je suis très fier de mon équipe » — Une citation de Un supporteur français rencontré par l’équipe de Radio-Canada Estrie

L’Argentine sacrée après les tirs au but

Pour Jean-Paul Scieur, aller aux tirs de barrage est toujours un exercice cruel , autant d’un côté que de l’autre. Mais les 80 premières minutes étaient tout de même en faveur de l’Argentine, même si je prenais pour la France. Après, on s’est réveillés. Ça a été une très bonne finale , lance-t-il.

C'est aux tirs au but que la rencontre s'est décidée, après 120 minutes de soccer complètement fou, où la différence a été le manque de réussite des Français au point de réparation, auteurs de 2 ratés en 4 tentatives. Un suspense digne de ce match, marqué par trois tirs de pénalité, six buts, et une pléthore de rebondissements.

Cette victoire est aussi synonyme d'une troisième étoile sur le maillot ciel et blanc de l'Argentine. Le dernier triomphe de l'Albiceleste en Coupe du monde datait de 1986, quand Diego Maradona avait mené les siens à une victoire 3-2 face à l'Allemagne de l'Ouest.

De son côté, le triplé tardif de Kylian Mbappé lui procure le Soulier d'or du meilleur buteur du tournoi. À 23 ans, le Français compte déjà 12 réalisations en Coupe du monde, a seulement 4 longueurs de Miroslav Klose, détenteur du record avec 16 buts en 4 Mondiaux.