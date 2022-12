Une ambiance survoltée pour la finale de la Coupe du monde de soccer à l’UQAT

La trentaine de partisans réunis, dont une bonne partie soutenait la France, sont passés par toute la gamme des émotions durant ce match d’anthologie remporté 4-3 par l’Argentine à l’issue d’une séance de tirs au but.

Avec dix minutes à faire au temps réglementaire, les Argentins menaient 2 à 0, mais Kylian Mbappé a inscrit deux buts en moins de deux minutes pour forcer la tenue de la prolongation.

Le joueur par excellence du tournoi, Lionel Messi, embrasse le seul trophée qui manquait à sa collection. Photo : afp via getty images / ODD ANDERSEN

Lionel Messi, avec son deuxième du match et son septième du tournoi, a approché les siens du titre avec un but à la 108e minute, mais Mbappé a remis tout le monde sur un pied d’égalité en marquant son troisième du match grâce à un tir de pénalité converti avec deux minutes à faire au temps supplémentaire.

Lors de la séance de tirs au but, c’est l’Argentine qui a prévalu grâce notamment à un but de Lionel Messi et à un arrêt du gardien Emiliano Martinez.

Thomas Dematos et Hugo Saez, à l'avant-plan, étaient réunis avec leurs amis pour suivre la finale de la Coupe du monde de soccer. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Chez les partisans français réunis dans la salle, la déception était vive.

Nous ce qu’on voulait c’était la victoire. Ce qu’on voulait, c’était accrocher une troisième étoile au maillot, une deuxième étoile consécutive. Mais voilà, on n’a peut-être pas fait le match suffisant pour aller chercher cette troisième étoile. Les Argentins ont été meilleurs et ils ont gagné. On est déçus, mais au moins on se dit qu’on ne rate pas la fête qu’il y aurait eu en France si jamais on avait gagné , exprime Hugo Saez.

Également partisan français, Mamadou Diallo avance que le manque d’expérience de certains joueurs français a pu faire la différence à la fin du match, lorsque la pression était à son comble.

Je me sens un peu triste dans le sens où je supporte l’équipe de France et on a livré quand même un grand match. On est allés jusqu’aux tirs au but et on aurait dû gagner cette finale. Après, on comprend qu’il y a beaucoup de nouveaux jeunes joueurs qui n’ont pas l’habitude de tirer au but avec de la pression et un stade plein, je pense que ça a été un gros facteur , croit-il.

Victor Mouafo et Mamadou Diallo ont suivi ensemble la finale de la Coupe du monde. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La consécration de Lionel Messi

Venu regarder le match avec son groupe d’amis, Thomas Dematos se dit fier de la ténacité démontrée par ses Bleus , tout en reconnaissant l’extraordinaire travail accompli par Lionel Messi pour mener l’Albiceleste à la victoire.

Je suis un peu déçu, forcément, mais je suis quand même fier de l’équipe de France. On a su remonter malgré le fait que ça a été un match très difficile. J’ai encore les émotions, alors c’est compliqué de parler, mais je suis fier qu’on ait réussi à remonter, on n’a pas baissé les bras. À la fin, on aurait peut-être pu gagner le match sur la dernière action, mais franchement, on a fait un bon match et bravo à Mbappé pour son triplé! Après, on ne peut que féliciter Messi même si j’aurais préféré qu’on gagne , glisse-t-il.

Pour Victor Mouafo, ce titre de champion du monde permettra à Lionel Messi d’être reconnu universellement comme étant le meilleur joueur de l’Histoire.

Je suis particulièrement fier parce que je supporte Messi, j’ai toujours supporté Messi et l’Argentine. Je me disais qu’il ne manquait que la Coupe du monde à Messi pour devenir le G.O.A.T. [le meilleur de tous les temps] Je pense que tout est fait, tout est écrit et je suis fier de l’équipe argentine , s’exclame-t-il.

Ahabchane Chahid était réuni avec d'autres partisans de soccer de l'UQAT pour suivre la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et la France. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Chahid Ahabchane, l’un des organisateurs de l’événement, abonde dans le même sens, ajoutant que cette rencontre complètement folle demeurera à jamais gravée dans les annales du football.