Saint-Sévère : quatre vaches capturées

[Les vaches ont] d’ailleurs reçu la visite de spécialistes qui se sont assuré que les animaux retournent dans des conditions optimales , explique l’ UPA dans un communiqué émis dimanche en après-midi.

L’ UPA espère réussir à capturer le reste du troupeau incessamment. Une seconde opération pour capturer les sept ou huit bêtes toujours en cavale devrait avoir lieu prochainement. Selon les premières constatations, le troupeau semble en bonne forme.

Les conditions météorologiques des derniers jours seraient venues compliquer les choses. L’ UPA rapporte que les animaux semblent avoir adopté un nouveau comportement. Selon la fédération, c’est ce qui a empêché la capture complète du troupeau.

C'est la bordée de neige qui a incité les agriculteurs à tenter le tout pour le tout samedi soir explique Yves Lamy, vice-président des producteurs laitiers de la Mauricie.

Vu qu'il neige, elles sont sûrement plus affamées [...]. Elles ont froid. Elles ont de la misère à s'alimenter au sol. C'est le bon moment. On voit venir Noël [...], on aimerait ça avoir terminé pour Noël , confie-t-il.

Dans les derniers jours, différents points d’alimentation ont été installés à des endroits stratégiques, à proximité du troupeau , ajoute l’ UPA dans son communiqué.

Certains outils de surveillance, qui permettent de constater avec succès l’introduction des nouvelles habitudes des animaux, ont aussi été mis en place. Graduellement, clôtures et autres appareils permettant leur rapatriement ont été déployés sur le terrain, laissant le temps aux vaches d’apprivoiser chaque jour le nouvel équipement , peut-on lire également.

Avec les informations de Coralie Laplante