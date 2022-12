La police de Regina renouvelle des récompenses de 50 000 $ pour deux affaires non résolues

Le conseil des commissaires de police de Regina a réitéré cette semaine sa décision d'offrir à toute personne ayant des informations un montant de 50 000 dollars, chacun, dans le cadre de deux affaires criminelles non résolues dans la ville.

La première récompense est liée à la disparition de Tamra Keepness il y a 18 ans.

La jeune Autochtone Tamra Keepness a été vue pour la dernière fois le 5 juillet 2004 dans sa maison de Regina. Photo : Radio-Canada

Tamra Keepness avait cinq ans lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois dans sa maison de la rue Ottawa dans la soirée du 5 juillet 2004.

Plus tard cette année-là, la police a offert une récompense de 25 000 dollars pour toute information permettant de la retrouver. Ce montant a été porté à 50 000 dollars en 2014.

La deuxième récompense de 50 000 dollars concerne le triple homicide d'une famille de Regina.

Gray Nay Htoo, sa femme, Maw Maw, et leur fils de trois ans, Seven June, ont été retrouvés morts dans leur maison de Oakview Drive le 6 août 2010.

De gauche à droite, Gray Nay, Seven June et Maw Maw, tous membres d'une même famille, ont été tués en août 2010 dans leur maison de Regina. Photo : Service de police de Regina

Les membres de la famille étaient des réfugiés karens qui avaient quitté un camp de réfugiés en Thaïlande pour s'installer au Canada quelques années avant d'être tués.

Dans cette dernière affaire, un rapport présenté à la commission de police de Regina mardi indique que la police municipale et la Gendarmerie royale du Canada ont mené plus de 200 entrevues avec des traducteurs karens provenant du Canada et des États-Unis.

Le rapport indique que des personnes d'intérêt ont été identifiées et que plusieurs pistes d'enquête ont été explorées.

Les enquêteurs pensent que certaines personnes au sein de la communauté possèdent des informations qui pourraient être cruciales pour cette enquête et la mener à bien , indique le rapport.

Les enquêteurs croient que le maintien de la récompense pourrait inciter d'autres personnes à fournir des renseignements, surtout compte tenu de l'éducation et de la sensibilisation qu'ils ont faites.

Le Service de police de Regina évaluera si la récompense doit être à nouveau renouvelée en décembre 2023.